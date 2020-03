Calendario Serie A, UFFICIALE: Verona-Napoli si gioca venerdì 13!

Adesso arriva anche l’ufficialità sul calendario di Serie A: la 27^giornata scala al 13 marzo, a seguire tutte le altre. Verona-Napoli si gioca venerdì 13 marzo

Un grosso punto interrogativo pendeva sul calendario di Serie A dopo che era stato deciso di recuperare la 26^giornata nel prossimo weekend. Il Napoli riposa, ma la sfida col Verona è soltanto rinviata di una settimana. Dopo tante riflessioni alla fine ecco l’ufficialità. Tutta la 27ma giornata, compresa Verona-Napoli, si giocherà da Venerdì 13 marzo a Domenica 15, ovvero fino alla prossima settimana. La sfida degli azzurri, in particolare, aprirà l’intero turno e si giocherà Venerdì 13 alle ore 18.30. Un modo anche per preservare la condizione atletica dei ragazzi di Gattuso, che il 18 sono impegnati nella super sfida col Barcellona in Catalogna.

Novità anche sulla giornata successiva, quella che doveva giocarsi proprio la prossima settimana con Napoli-Spal in calendario. La 28ma scivola alla settimana successiva, con Napoli-Spal che ora è prevista Domenica 22 marzo alle ore 15. A questo punto a slittare al 13 maggio probabilmente sarà la giornata prevista nel weekend del 10 maggio, ovvero quella che prevedeva Napoli-Sassuolo.

Calendario Serie A, data e ora della 27^ e 28^ giornata: scala tutto di una settimana

Ecco il quadro completo delle partite della 27ma e della 28ma giornata del calendario di Serie A. Verona-Napoli si gioca venerdì alle 18.30 mentre Napoli-Spal è slittata a Domenica 22 marzo alle ore 15. Tutte rigorosamente a porte chiuse.

SERIE A, QUADRO COMPLETO DI 27MA E 28MA GIORNATA

Venerdì 13 marzo

18.30 Verona-Napoli (Diretta Tv Sky)

20.45 Bologna-Juventus (Diretta Tv Sky)

Sabato 14 marzo

15.00 SPAL-Cagliari (Diretta Tv Sky)

18.00 Genoa-Parma (Diretta Tv Sky)

20.45 Torino-Udinese (Diretta Tv DAZN)

Domenica 15 marzo

12.30 Lecce-Milan (Diretta Tv DAZN)

15.00 Atalanta-Lazio (Diretta Tv Sky)

15.00 Fiorentina-Brescia (Diretta Tv DAZN)

18.00 Inter-Sassuolo (Diretta Tv Sky)

20.45 Roma-Sampdoria (Diretta Tv Sky)

IL 28° TURNO DI SERIE A

Venerdì 20 marzo

20.45 Lazio-Fiorentina (Diretta Tv Sky)

Sabato 21 marzo

15.00 Brescia-Genoa (Diretta Tv Sky)

18.00 Sampdoria-Bologna (Diretta Tv Sky)

20.45 Juventus-Lecce (Diretta Tv DAZN)

Domenica 22 marzo

12.30 Sassuolo-Hellas Verona (Diretta Tv DAZN)

15.00 Udinese-Atalanta (Diretta Tv DAZN)

15.00 Napoli-SPAL (Diretta Tv Sky)

15.00 Cagliari-Torino (Diretta Tv Sky)

18.00 Milan-Roma (Diretta Tv Sky)

20.45 Parma-Inter (Diretta Tv Sky)