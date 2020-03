Rinnovo Gattuso, blitz di De Laurentiis a Castel Volturno: si chiude!

Aurelio De Laurentiis è arrivato in pomeriggio a Castel Volturno per incontrare mister Rino Gattuso: in ballo il rinnovo di contratto

Un blitz a Castel Volturno per riprendere le redini del Napoli e dare fiducia ad un progetto che è appena iniziato ma che ha già convinto tutti. Aurelio De Laurentiis incontra mister Gattuso e pianifica con lui il futuro. Il rinnovo di contratto, meritatissimo visti i risultati, diventerà realtà quando ci sarà la firma nero su bianco. Ma di fatto manca soltanto quella. C’è sintonia in ogni ambito, dal mercato alle scelte di campo, c’è l’appoggio di uno spogliatoio completamente rigenerato e c’è nuova fiducia nel futuro, anche per chi un futuro a Napoli sembrava non averlo più. Restano poche spine nella rosa di Gattuso, come ad esempio Lozano e Meret, due patrimoni azzurri che al momento sono ai margini e non danno segnali di ripresa. Ma sono piccole macchie in un momento magico, per un Napoli che non perde dal patatrac col Lecce e può guardare al futuro con grande ottimismo. Con Rino Gattuso alla guida del progetto: sembrava una possibilità concreta, adesso è praticamente una certezza.

Rinnovo Gattuso, le cifre e le prossime mosse di mercato

Dopo l’arrivo del presidente Aurelio De Laurentiis a Castelvolturno, nel summit avuto con Mister Gattuso i due non hanno parlato solo delle cifre del rinnovo, ma hanno iniziato a pianificare anche quello che sarà il mercato estivo azzurro. Possibile che per il tecnico calabrese arrivi un prolungamento di contratto fino al 2022, con un ingaggio che dovrebbe aggirarsi sul milione e mezzo di euro. Quello che sembra ormai scontato è che il matrimonio tra il Napoli e Gattuso è destinato a continuare.