Calciomercato Napoli, all-in su Boga: è lui il dopo Callejon?

Calciomercato Napoli, Jeremie Boga potrebbe essere acquistato in estate dagli azzurri per sostituire Callejon, che va verso la scadenza del contratto

Non è un mistero che nella lista della spesa del Napoli ci sia il nome dell’esterno del Sassuolo Jeremie Boga, con cui gli azzurri hanno già avuto alcuni contatti in passato. Come spiega il Corriere Dello Sport, Callejon è destinato a non firmare con il Napoli e andare via a scadenza di contratto al termine della stagione per fare così ritorno in Spagna. Per sostituirlo il ds Cristiano Giuntoli ha individuato in Boga l’uomo giusto per la rosa azzurra, ed ha già riallacciato i rapporti con l’entourage del calciatore e il club per portarlo al Napoli nella prossima sessione di calciomercato estiva.

Calciomercato Napoli, l’identikit di Boga

Attaccante esterno classe 1997, Jeremie Boga è il profilo ideale per il Napoli che verrà. Un ottimo acquisto sia per il presente che in ottica futura, l’attaccante francese naturalizzato ivoriano è cresciuto nelle giovanili del Chelsea, ma dopo essersi fatto le ossa una stagione in prestito al Birmingham, nell’estate del 2018 è stato ceduto al Sassuolo. Divenuto subito pedina fondamentale dei neroverdi, in questa stagione Boga ha compiuto il salto di qualità che ha attirato su di lui gli interessi dei grandi club, tra cui il Napoli. Oltre ad essere duttile e poter giocare anche come prima o seconda punta, Jeremie è abile nell’1 vs 1, e fa del dribbling e della velocità i suoi maggiori punti di forza. In questa stagione ha già realizzato 7 reti in 23 presenze, e adesso punta alla doppia cifra. Sarà lui il dopo Callejon nel prossimo calciomercato del Napoli?