Coronavirus, tutti i calciatori e gli allenatori contagiati

Sono tanti i calciatori e gli allenatori contagiati dal coronavirus: il primo in Serie A è stato Rugani, quattro casi alla Sampdoria.

Il coronavirus, oltre a imporre lo stop a tutti i principali campionati europei e alle competizioni UEFA, ha purtroppo colpito anche diversi calciatori. Il numero di casi più alti, al momento, è proprio in Serie A dove dopo Rugani e Gabbiadini sono stati contagiati altri quattro giocatori della Sampdoria e tre della Fiorentina.

Calciatori contagiati: c’è anche Gabbiadini

La notizia del contagio di Daniele Rugani è arrivata a Serie A già ferma ma quando ancora la Juventus stava preparando il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Lione, poi naturalmente rinviato come tutte le partite delle coppe europee previste nella settimana tra il 16 ed il 22 marzo, Barcellona–Napoli compresa. Il giorno dopo è stata la volta di Manolo Gabbiadini, ex azzurro oggi alla Sampdoria. Proprio i blucerchiati sono al momento la squadra più colpita, oltre all’attaccante infatti sono stati contagiati dal coronavirus ben quattro compagni: Colley, Thorsby, Ekdal e La Gumina. Un caso di positività si è registrato anche alla Fiorentina dove a contrarre il coronavirus per primo è stato l’attaccante Vlahovic. I calciatori di Serie A contagiati sono tutti asintomatici, ovviamente isolati ed in buone condizioni di salute. Compagni e avversari delle ultime partite invece osservano un periodo di isolamento volontario per rispettare le misure previste dalle norme sanitarie.

I casi di coronavirus all’estero: contagiato anche Arteta

Il primo allenatore contagiato dal coronavirus invece è stato Arteta dell’Arsenal. Il tutto peraltro mentre ancora la Premier League pensava di scendere in campo regolarmente nel week-end. Tra i calciatori risultati positivi all’estero invece ci sono: Timo Hubers e Jannes Horn dell’Hannover, Luca Killian del Paderborn, Callum Hudson-Odoi del Chelsea e Fabian Nurnberger del Norimberga. Tre infine al momento i presidenti contagiati dal coronavirus: Maurizio Rullo del Novara, Evangelos Marinakis dell’Olympiacos, Martin Ortega del Leganes.

Tutti i calciatori, gli allenatori e i presidenti contagiati

GIOCATORI

King Udoh (Pianese)

Timo Hübers (Hannover)

Andrea Tessiore (Vis Pesaro)

Daniele Rugani (Juventus)

Alessandro Favalli (Reggio Audace)

Luca Killian (Paderborn)

Jannes Horn (Hannover)

Dusan Vlahovic (Fiorentina)

Patrick Cutrone (Fiorentina)

German Pezzella (Fiorentina)

Manolo Gabbiadini (Sampdoria)

Omar Colley (Sampdoria)

Albin Ekdal (Sampdoria)

Antonino La Gumina (Sampdoria)

Morten Thorsby (Sampdoria)

Callum Hudson-Odoi (Chelsea)

Fabian Nürnberger (Norimberga)

ALLENATORI

Mikel Arteta (Arsenal)

PRESIDENTI

Maurizio Rullo (Novara)

Evangelos Marinakis (Olympiacos)

Martin Ortega (A.d. Leganés)