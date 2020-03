Calciomercato Napoli, deciso il futuro di Petagna: le ultime

Andrea Petagna è uno dei colpi del calciomercato invernale del Napoli e arriverà in estate dopo il prestito alla SPAL: le ultime sul suo futuro.

Sul futuro di Andrea Petagna si è parlato tanto, forse troppo: acquistato durante la finestra invernale del calciomercato dal Napoli che l’ha lasciato in prestito alla SPAL fino al 30 giugno, il possente attaccante di scuola Milan è finito nel calderone dei nomi che potrebbero lasciare la Campania, nonostante non abbia ancora esordito con la maglia azzurra. Sirene d’addio per giustificare i rumours su Andrea Belotti, secondo molti addetti ai lavori vero obiettivo di Aurelio De Laurentiis. A questo punto la domanda sorge spontanea: perché spendere 17 milioni più 3 di bonus per un giocatore destinato a fare le valigie? La risposta la offre ‘Radio Kiss Kiss’ che spiega come l’intenzione del Napoli sia quella di puntare su Petagna e non sacrificarlo in qualità di merce di scambio per arrivare a nomi più altisonanti. Peraltro la radio ufficiale partenopea rivela anche che De Laurentiis avrebbe provato ad aumentare l’offerta di ulteriori 5 milioni pur di convincere la SPAL a privarsi del classe 1995 già a gennaio, senza fortuna.

Petagna resterà al Napoli e si giocherà un posto da titolare nel 4-3-3 di Gennaro Gattuso, lottando con Dries Mertens e, qualora non venisse ceduto, Arkadiusz Milik.

Calciomercato Napoli in uscita: Milik rischia grosso

Se Petagna rimarrà al suo posto e con lui anche Mertens che è ad un passo dal rinnovo, a rischiare maggiormente il taglio è Milik: la trattativa per il prolungamento sembra andare per le lunghe e non si intravedono sbocchi tali da indurre a pensare che alla fine arriverà la tanto attesa fumata bianca. Insomma, se ci dovesse essere un sacrificato per far spazio a Petagna, quello sarebbe proprio l’ex Ajax.