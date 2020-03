Calciomercato Napoli, Santamaria per il centrocampo

Il Napoli segue Santamaria, centrocampista francese dalle ottime doti atletiche. Anche altri club interessati a lui, tra cui un’altra italiana

Con gli arrivi di Demme e Lobotka nella sessione invernale del calciomercato, la società partenopea è pronta a fare altri acquisti a centrocampo. Nel mirino del Napoli c’è Santamaria, mediano del Angers, squadra francese che milita in Ligue 1. Non un club di primissima fascia, ma quest’anno danza a metà classifica, lontana dalla zona retrocessione.

Stando a quanto riporta la rivista spagnola “Marca”, oltre al Napoli, ci sono anche Fiorentina, Siviglia, Villareal e Lione che seguono interessate il centrocampista francese. Secondo i dati di Transfermarkt, il prezzo del cartellino di Santamaria si aggira sui 9 mln e il suo contratto che lo lega con l’Angers scadrà nell’estate 2022. Molto probabilmente, questa sarà la sua ultima stagione con la maglia bianconera,ed è ormai pronto a fare il salto di qualità in un top club.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, azzurri forti su Boga: l’elogio di De Zerbi

L’interesse del Napoli per Santamaria. Alla scoperta del mediano francese

Un francese, un polacco ed un tedesco. Potrebbe essere l’inizio di una barzelletta. Potrà essere anche la composizione del centrocampo di Gattuso per la prossima stagione. Baptiste Santamaria è un mediano e tornerebbe utile nel caso in cui Allan lasci Napoli. Ha ottime doti di corsa. E’ un punto fermo per la sua squadra, tant’è che, oltre ad essere titolare, ha giocato il 99% dei minuti totali in campionato, accumulando un solo cartellino giallo. Eppure, in Ligue 1 è uno dei giocatori che recupera più palloni. Questo non fa che aumentare l’interesse dei club alla ricerca di un interdittore. Il giocatore francese è stato recentemente inserito nella classifica di France Football tra i migliori 20 della Ligue 1 per media a partita, classificandosi all’ottavo posto. E la stessa rivista, lo ha inserito nella formazione tipo dell’Angers del decennio appena passato.

Baptiste Santamaria rientra anche tra i giocatori del campionato francese che percorre più chilometri con una media di 12 km a partita. Con 442,8 km, Santamaria è risultato il giocatore della scorsa stagione che ha corso di più. Insomma, un identikit che descrive il giocatore ideale per Gattuso e che potrebbe giocare con Demme, o fare assieme al tedesco una staffetta. Santamaria ha appena compiuto 25 anni e non ha grosse esperienze internazionali, ma il prezzo del cartellino è allettante per un giocatore con queste doti atletiche.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Demme si racconta: “La prima al San Paolo commovente. Gattuso un modello per me”

⭐️ – @BaptSantamaria figure à la 8ème place du championnat des étoiles de @francefootball 🗞 avec une note moyenne de 5,71/10 après 28 journées de Ligue 1. 👏🏼 @AngersSCO 💯⚫️⚪️

▶️ Le TOP 20 : https://t.co/5MNPKKfBln pic.twitter.com/8mKulsucyn

— 𝗜𝗻𝗰𝗿𝗼𝘆𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗦𝗖𝗢 ⚫️⚪️ (@IncroyableSCO) March 16, 2020