Calciomercato, il Napoli su Cucurella. Chi è il giovane esterno del Getafe

Il Napoli ha nel mirino Cucurella. Giuntoli lo sta puntando e vuole strappare un accordo con il giocatore e con il Getafe prima di altri top club.

Mentre tutti i riflettori sul calcio sono spenti, Giuntoli sta lavorando per la composizione della rosa della prossima stagione. Secondo il “Marca”, il Napoli sta seguendo con interesse Cucurella. Il centrocampista proviene dalla cantera del Barcellona e a luglio 2019 è passato al Getafe con la forma del prestito con diritto di riscatto. Il Getafe vorrebbe completare l’acquisto del cartellino, versando altri 6 milioni ai blaugrana. E a quel punto, il calciomercato Napoli potrà acquistarlo utilizzando la clausola rescissoria di Cucurella, fissata a 25 milioni, di cui 10 finiranno nelle casse del Barcellona.

La società azzurra si sta muovendo silenziosamente per cominciare a strappare accordi in via della prossima stagione. Tanti giocatori sono accostati in questi giorni al Napoli. Ora è il turno di Marc Cucurella, una giovane promessa del calcio spagnolo. In questo inverno, altri top club, come il Tottenham e l’Atletico Madrid, hanno mostrato un’interesse particolare su di lui ed è ancor’oggi apprezzato da importanti club europei. C’è una forte concorrenza.

Calciomercato Napoli: chi è Cucurella

Marc Cucurella, classe 1998, capello riccio che ricorda vagamente Carles Puyol, gioca come esterno di centrocampo sulla fascia sinistra ed è un mancino puro. Non è un gigante, è alto 172 cm e per intenderci, è poco più alto di Mario Rui (168 cm). Nella sua breve carriera da professionista ha giocato anche come terzino o come ala. Fino a questo momento, è l’assist-man del Getafe con 5 assist e una sola rete. Non è un goleador, o almeno in Liga non sta dimostrando questo, ma è un corridore e ha un’ottima resistenza. Non a caso, al Getafe è un titolarissimo ed è il secondo giocatore per minutaggio, dietro solo al portiere.

Le caratteristiche tecniche di Cucurella: parla Mendilibar

La scorsa stagione Cucurella ha giocato con l’Eibar e la rivista spagnola “La Vanguardia” ha riportato le parole del suo ex allenatore Mendilibar, che si è espresso così sul calciatore: “Non è né rapido né forte. Con tutte le misurazioni di statistiche che facciamo, con le macchine che abbiamo, lui non rientra nelle misure ideali. Con quei dati non gli daresti un contratto. Ma è un calciatore intelligente, scegli bene. Questo è Marc Cucurella”.

Cucurella ha ottenuto già diverse presenze nella Spagna Under-21 siglando anche una rete. Con la maglia della Roja è stato utilizzato come ala sinistra, al Napoli potrebbe essere il sostituto di Insigne. Ma è più probabile che Giuntoli lo stia seguendo con interesse come terzino sinistro, dato che Ghoulam è destinato a lasciare la città.

