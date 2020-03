Calciomercato Napoli, Giuntoli prepara la rivoluzione: i nomi in lista

Il calciomercato del Napoli tra acquisti e cessioni per la rivoluzione. Dalla pedina Petagna, all’addio di Callejon. Tutte le trattative della società

Aurelio De Laurentiis e il ds Giuntoli in questo periodo di stallo stanno riflettendo sul futuro della squadra. Il calciomercato Napoli comincia in questi giorni in cui notizie, indizi e voci portano ad un unico risultato: in estate sarà rivoluzione in casa azzurra. Come possibile acquisto per la difesa dei pali, “Tuttosport” ha accostato il portiere granata Sirigu al Napoli. Affidabile, esperto e soprattutto l’età e il prezzo del cartellino rendono l’occasione concreta. Nelle ultime ore si parla tanto di due terzini sinistri: Barisic e Tsimikas. Il primo, 27 anni, gioca nel Glasgow Rangers e sta sbalordendo tutti per il suo rendimento e per i suoi assist (14). Il secondo, classe ’96, è titolare dell’Olympiakos e ha a suo favore l’età. Già da tempo sono noti i contatti tra la società partenopea e quella viola per German Pezzella, capitano e difensore esperto della Serie A. Inevitabilmente il suo arrivo porterebbe alla cessione di qualche pedina importante tra i centrali, probabilmente Koulibaly, in lista di sbarco.

Cambiamenti anche in attacco. Il Napoli ha acquistato Petagna, ma l’attaccante spallino potrebbe diventare solo una pedina per arrivare a Belotti, nome che piace parecchio al ds. L’attaccante granata sembra essere un pallino di Gattuso ma Cairo, il Presidente del Torino, non vorrebbe privarsene. Ecco allora che l’attaccante appena acquistato dalla Spal, potrebbe entrare nella trattativa per portare il Gallo in maglia azzurra.

Calciomercato Napoli, rivoluzione possibile solo tramite cessioni

Lo scenario in uscita è del tutto imprevedibile. Sono tanti quelli che fino a qualche mese fa hanno giocato davvero male e non hanno convinto la società al rinnovo. Inoltre, non bisogna dimenticare che molti giocatori si sono opposti alla società con l’ammutinamento e il rifiuto del ritiro imposto da De Laurentiis. Callejon sembra destinato alla partenza a meno di un complicato rinnovo. Così come Younes, che non rientra nei piani di Ringhio, e anche Ghoulam, lontano parente del terzino sinistro cresciuto con Sarri.

Il contratto di Zielinski scade l’anno prossimo e la società ha tutte le intenzioni di volerlo rinnovare. Il procuratore del polacco vorrebbe abbassare la clausola rescissoria che il Napoli avrebbe fissato a 100 milioni. Accordo ancora non raggiunto. A proposito di polacco e di contratto in scadenza, Milik sembra esser richiamato dalle sirene della Premier League, direzione Londra. Stando a quanto riporta la “Gazzetta dello Sport”, Arsenal e Tottenham sono pronte a versare 50 milioni per il suo trasferimento. Tutti questi nomi, tutte le possibili trattative conducono ad uno scenario inevitabile dopo una stagione altalenante: durante il calciomercato il Napoli stravolgerà la rosa.

