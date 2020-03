Calciomercato Napoli, azzurri forti su Boga: l’elogio di De Zerbi

Calciomercato Napoli, gli azzurri continuano a seguire Jeremie Boga, individuato come erede di Callejon. De Zerbi tesse le lodi del giocatore

Il Napoli è da tempo sulle tracce di Jeremie Boga, esterno d’attacco del Sassuolo classe 1997 al secondo anno in Serie A. L’attaccante ivoriano è stato designato dagli uomini di mercato azzurri come erede di Callejon, il cui rinnovo al momento sembra sempre più improbabile, a differenza di Dries Mertens. Dopo una prima stagione in cui ha fatto intravedere lampi di pura classe ma con poca incisività sotto porta, quest’anno Boga è maturato molto, trovando continuità di rendimento e soprattutto più precisione sotto porta. Infatti in 24 partite disputate in Serie A quest’anno ha già segnato 8 reti, già quasi il triplo dello scorso anno, in cui ha segnato 3 reti in 25 presenze. Il Napoli sta cercando di muoversi in anticipo per assicurarsi il calciatore, in maniera tale da evitare aste sanguinose al termine della stagione.

Calciomercato Napoli, De Zerbi elogia Boga: “Nell’uno contro uno ha pochi rivali”

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta Dello Sport, l’allenatore del Sassuolo Roberto De Zerbi tesse le lodi di Jeremie Boga, rivelazione dell’anno dei neroverdi. Ecco le sue parole apparse nell’edizione odierna del quotidiano milanese: “Nell’uno contro uno ha pochi rivali al mondo. Anzi, nell’uno contro tre… Non conosceva l’esistenza della porta, faceva fatica a connettersi con i compagni, a farsi servire sulla corsa e a giocare senza palla. Lo abbiamo martellato. È gratificante vedere come è migliorato. Ha già segnato 8 gol, arriverà a farne stabilmente 15 a campionato”.