Rinnovi Napoli, che clausola per Zielinski! Atteso incontro per Di Lorenzo

Rinnovi Napoli, Zielinski ad un passo dalla firma con ingaggio più che raddoppiato e clausola monstre. ADL chiede incontro per blindare Di Lorenzo

In questo momento di stop per il calcio italiano tiene banco in casa Napoli la questione relativa ai rinnovi di contratto. Sembra ormai ad un passo dall’accordo per il prolungamento il centrocampista polacco Piotr Zielinski, in scadenza nel giugno 2021, che secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere Dello Sport, quando le acque si saranno calmate firmerà un contratto che lo legherà al club azzurro sino al 2025. Le cifre del rinnovo si aggireranno attorno ai 2,8 milioni di euro, che con i vari bonus potrebbero lievitare fino ai 3.5 milioni di euro, con una clausola rescissoria monstre di 100 milioni di euro.

Rinnovi Napoli, atteso incontro per Di Lorenzo

Una delle note più liete di questa stagione per il Napoli porta sicuramente il nome di Giovanni Di Lorenzo. Arrivato in punta di piedi per 8 milioni di euro dall’Empoli la scorsa estate, il terzino italiano ha subito preso stabilmente il posto da titolare sulla fascia destra del club partenopeo, ed all’occorrenza ha anche giocato da difensore centrale per l’infortunio di Kalidou Koulibaly. Entrato anche nel giro della Nazionale, il Napoli adesso ha fretta di blindarlo, e il presidente Aurelio De Laurentiis sta valutando di aumentare l’ingaggio al calciatore dopo neanche un anno dal suo arrivo. Come riporta il Corriere Dello Sport infatti, il presidente azzurro e l’agente di Di Lorenzo Mario Giuffredi hanno in programma un appuntamento per discutere del rinnovo di contratto dell’ex Empoli.