Per il calciomercato in entrata, il Napoli ha in canna due colpi a parametro zero per rimpiazzare la partenza dei suoi terzini

In questa stagione il Napoli ha avuto grossi problemi difensivi, a causa di infortuni e di scarsa condizione fisica, e sono emerse le lacune di molti giocatori. Di Lorenzo ha giocato un’ottima prima parte di stagione, conquistando una chiamata in Nazionale e per lui è pronto un rinnovo del contratto. Mario Rui sarà riconfermato dalla società e dalla prossima stagione si parlerà di un possibile rinnovo o cessione. Discorso diverso per Hysaj, il quale stava ritrovando buone prestazioni prima dello stop forzato. L’albanese avrebbe intenzione di lasciare la squadra per rimettersi in gioco. Per Ghoulam è quasi sicura la cessione. Infine, c’è Malcuit: un grosso punto interrogativo. Il francese è ancora fermo ai box a causa della rottura al legamento crociato e, in caso di ritorno in campo per maggio, potrebbe tornare utile a Gattuso come sostituto, ma il futuro con la maglia azzurra è incerto.

Dunque, durante il calciomercato estivo, il Napoli dovrà acquistare dei terzini per rinforzare il reparto e sopperire le partenze, e in questo periodo circolano tanti nomi. I più recenti, riguardano due calciatori del PSG in scadenza di contratto.

Calciomercato Napoli, Kurzawa e Meunier: terzini a parametro zero

Il PSG non rinnoverà il contratto a Kurzawa e Meunier, entrambi in scadenza a giugno. Stando a quanto riportato dalla trasmissione Radio Goal, il Napoli monitora la situazione dei due terzini del club parigino, per provare un colpo a parametro zero di giocatori di un certo livello. Kurzawa, 27 anni, è un terzino sinistro, il quale è stato molto vicino all’approdo alla Juventus a gennaio, ma saltò lo scambio con De Sciglio. Il francese ha un ingaggio di circa 3 milioni di euro netti a stagione con il PSG.

Stesso discorso economico per Meunier, terzino destro di 28 anni. Quest’ultimo è un giocatore davvero importante dal punto di vista performativo e bravo ad assistere gli attaccanti. Inoltre, è un titolare della nazionale del Belgio e Mertens lo conosce molto bene: potrebbe convincerlo a vestire la maglia azzurra.

Entrambi i giocatori del PSG sono di livello internazionale e nel pieno della loro carriera. Il Napoli difficilmente ingaggerà i due terzini, sia per la concorrenza sia per una questione di monte ingaggi, ma l’arrivo di uno o dell’altro potrebbe essere fattibile e dipenderà soprattutto dalla volontà di Kurzawa e Meunier, i quali saranno liberi di scegliere la loro destinazione durante il calciomercato estivo.

