Mercato Napoli, Bonaventura: affare low-cost da non farsi scappare

Giacomo Bonaventura è l’obiettivo delle big di Serie A e il Napoli proverà a non farsi sfuggire questo affare a basso prezzo

Giacomo Bonaventura è un obiettivo di mercato di tante squadre di Serie A, tra cui il Napoli. La concorrenza è spietata: Lazio, Fiorentina e Roma sono interessate a lui. Il centrocampista rossonero ha giocato poco in questa stagione, ha messo pochi minuti sulle gambe, ma ha registrato 3 reti, di cui una proprio contro gli azzurri.

Dunque, in caso di riconferma di mister Gattuso a fine campionato, Bonaventura potrebbe rincontrare un suo vecchio mister con il quale ha avuto un ottimo rapporto al Milan. Prima dell’infortunio grave che lo mise KO per gran parte della stagione 18/19, Giacomo Bonaventura disse di Ringhio: “E’ l’allenatore con cui segno di più. Da quando è arrivato mi ha dato e ci ha dato tanto”. I due potrebbero ricongiungersi, e l’affare Bonaventura-Napoli potrebbe concretizzarsi per via degli esuberi a centrocampo che lasceranno la squadra quest’estate.

Bonaventura al Napoli: perché è un buon affare

L’agente di Bonaventura, Mino Raiola, ha già avviato i contatti con De Laurentiis questo inverno per portare il giocatore a Napoli. E si tratterebbe di un vero affare per la società azzurra perché il giocatore è in scadenza e il Milan, secondo Tuttosport, non vorrebbe rinnovargli il contratto. Attualmente, Bonaventura guadagna al Milan 3,7 milioni lordi a stagione, circa 2 milioni netti. Probabilmente, il suo stipendio sarà argomento di discussione tra il procuratore e la società, perché un po’ alto rispetto alla media della squadra.

Oltre alla questione economica, l’arrivo di Jack Bonaventura a Napoli sarebbe prezioso sopratutto dal punto di vista tattico. Negli anni abbiamo apprezzato la sua duttilità e la sua costanza nell’andare a segno. E’ un centrocampista centrale, che può essere spostato all’occorrenza anche mezz’ala, dietro la punta o addirittura come esterno alto, una perfetta alternativa jolly ai titolari del prossimo anno. Con Gattuso ha giocato sempre centrocampista centrale, fornendo assist, gol e solide prestazioni. Inoltre, la società azzurra venderà qualche pedina a centrocampo: Allan e Ruiz sono i nomi principali in uscita. Dunque, Bonaventura a costo zero sarebbe un vero affare per il Napoli sotto tanti punti di vista. E un fattore importante che potrebbe favorire l’arrivo del centrocampista in maglia azzurra è Gattuso: un allenatore fortemente apprezzato dai suoi ex giocatori.

