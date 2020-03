Rinnovo Fabian Ruiz, l’agente glissa al momento e dichiara che ci sono dei top club su di lui. Si va verso il ritorno in Spagna a fine stagione?

Sembra lontano dallo sciogliersi il nodo relativo al rinnovo di contratto di Fabian Ruiz in casa Napoli. Il suo procuratore Alvaro Torres è intervenuto in serata ai microfoni dell’emittente spagnola Marca, mostrandosi scettico sulle possibilità di rinnovo del suo assistito. Ecco le sue parole: “Il Napoli ha subito molti cambiamenti e ha vissuto un’annata difficile. Il rinnovo lo abbiamo accantonato per un po’ fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo informato il Napoli. Parliamo del miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad interessarti a lui e loro sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio. La clausola non ce l’ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Calciomercato Napoli, restyling in attacco: fuori Milik e Llorente, dentro anche Jovic?

Rinnovo Fabian Ruiz lontano, futuro in Spagna per lui?

Dopo le parole rilasciate dall’agente, il rinnovo di Fabian Ruiz sembra più lontano che mai. Sullo sfondo ci sono sempre le solite, Real Madrid e Barcellona, che già durante la scorsa estate hanno chiesto informazioni sul centrocampista spagnolo. Nonostante una prima parte di campionato disastrosa dell’ex Betis come d’altronde di tutto il Napoli, con l’arrivo di Gattuso sulla panchina azzurra il centrocampista spagnolo negli ultimi periodi era tornato sui suoi livelli, tornando al gol contro l’Inter e ripetendosi 10 giorni dopo nella gara di campionato contro il Brescia. Con ogni probabilità se non dovesse arrivare un’offerta da almeno 70 milioni di euro il patron azzurro Aurelio De Laurentiis non si siederà neanche per trattare, molto importante sarà il prosieguo della stagione (coronavirus permettendo).