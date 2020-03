Calciomercato Napoli, in arrivo un altro giocatore dal Verona?

Dopo Rrahmani il Napoli potrebbe accogliere nel calciomercato estivo un altro calciatore proveniente dal Verona, squadra rivelazione del campionato.

Nel calcio si formano rapporti, legami, amicizie e collaborazioni, che poi hanno un senso se collocate nel contesto del calciomercato: Napoli e Verona possono dirsi due club amici, che hanno concluso operazioni e altre ne concluderanno nei prossimi mesi. L’ultima a gennaio, con l’ufficialità del passaggio in azzurro di Amir Rrahmani, solido difensore kosovaro acquistato per 14,5 milioni più 1,5 di bonus e lasciato in prestito in Veneto fino al termine della stagione: questa, però, potrebbe non essere la sola trattativa andata a buon fine tra i presidenti De Laurentiis e Setti.

Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, nel mirino del Napoli è finito anche un altro calciatore scaligero: stiamo parlando di Matteo Pessina, il cui cartellino è ancora formalmente di proprietà dell’Atalanta che ad agosto l’ha ceduto in prestito con diritto di riscatto (fissato a 4,5 milioni) in favore del Verona e controriscatto a 5 per la ‘Dea’. Chiaro, dunque, che il Napoli si troverebbe a trattare con i gialloblù in caso di riscatto esercitato (ipotesi molto probabile), con l’Atalanta se questa possibilità non dovesse verificarsi.

Per Pessina è da registrare anche l’interesse della Roma che potrebbe far schizzare verso l’alto il valore del cartellino: ad oggi si parla di una valutazione compresa tra gli 8 e i 10 milioni, destinata a salire ulteriormente qualora le prestazioni del classe 1997 dovessero confermarsi su ottimi livelli (3 i goal in 24 presenze di campionato).

Calciomercato Napoli: con Pessina quale futuro per Fabian?

L’eventuale innesto di Pessina svelerebbe le intenzioni del Napoli di fare un restyling del reparto centrale del campo, già avviato a gennaio con gli acquisti di Demme e Lobotka. Particolare attenzione alla situazione di Fabian Ruiz, ricercato da mezza Europa: l’ex Betis è corteggiato da tempo dal Barcellona che potrebbe tentare l’affondo decisivo in grado di far traballare le certezze di Giuntoli, magari con un’offerta economica vantaggiosa che permetta di realizzare una corposa plusvalenza.