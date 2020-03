Napoli, il futuro di Callejon lontano da Napoli: Liga o Premier

Callejon potrebbe scegliere tra la Liga e la Premier. Il suo contratto difficilmente sarà rinnovato e diversi club cominciano a farsi avanti

José Maria Callejon ha il contratto in scadenza il 30 giugno di quest’anno. Questa potrebbe essere l’ultima stagione in azzurro. Si dice che dopo 7 anni cominci la crisi di coppia e forse è accaduta la stessa cosa tra la società e il giocatore. Il rinnovo dello spagnolo appare complicato e molto probabilmente diventerà svincolato questa estate e sarà libero di scegliere il club migliore per sé. Intanto, Calleti continuerà ad essere utilizzato da Gattuso poiché non può farne a meno per la sua intensità e la fase di copertura che riesce a svolgere al meglio sulla fascia destra.

Ma il futuro sembra lontano da Napoli. Secondo “Birmingham Live”, l’Aston Villa si è proposta al giocatore. Anche Ancelotti vorrebbe convincerlo ad andare in Premier per vestire la maglia dell’Everton. Callejon con l’ex mister ha messo a segno solo 3 gol, ma è stato determinante per i numerosi assist e per la dispendiosa fase difensiva.

Callejon, destinazione Siviglia e il ritorno in Liga

Callejon, oltre alle offerte in Premier, ha anche proposte in Liga. Il ritorno in Spagna potrebbe realizzarsi con due club diversi, che stanno monitorando la sua situazione. E’ risaputo che il Valencia abbia mostrato un forte interesse per José. Ma da qualche giorno è spuntato anche il Siviglia. Il ds Monchi è fortemente interessato al giocatore che aggiungerebbe alla rosa qualità e sacrificio. Il club andaluso è in lotta per un posto in Champions ed è attualmente 3° in campionato dietro al Real Madrid e Barcellona. Naturalmente, un approdo in Champions favorirebbe la scelta di Callejon che sicuramente avrà voglia di giocare ancora a grandi livelli e fisicamente ha ancora tanto da dare.

Attualmente, l’attaccante spagnolo guadagna circa 3 milioni di euro a stagione e non è un ingaggio alto per un club come il Siviglia. Per José si potrebbe concretizzare un ritorno in Liga, dopo 3 stagioni con la maglia del Espanyol e due stagioni con il Real Madrid, con il quale ha mostrato le sue ottime qualità ed è stato poi corteggiato da Rafa Benitez, che lo convinse a firmare per il Napoli.

