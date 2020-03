Calciomercato Napoli, occhi dall’Europa su Boga: il Chelsea ha l’asso nella manica

Calciomercato Napoli, folta concorrenza per l’esterno del Sassuolo Jeremie Boga. Ma a spuntarla potrebbe essere il Chelsea, che ha il diritto di recompra sul francese

Non c’è solo il Napoli sulle tracce del gioiellino del Sassuolo Jeremie Boga. La concorrenza in Italia è forte, con l’Inter di Antonio Conte in primis che è pronta a sfidare il Napoli. Ma come riporta l’edizione odierna del quotidiano iberico Sport, sull’esterno francese classe 1997 c’è anche l’interesse del Barcellona e di tante altre squadre europee, tra cui la sua ex squadra, il Chelsea, che potrebbe decidere di riportare a Londra l’attaccante neroverde. Infatti, il club inglese ha sul calciatore un diritto di recompra fissato a 14 milioni, che se dovesse decidere di esercitare potrebbe sbaragliare la concorrenza, con buona pace anche degli azzurri, che da tempo lo hanno individuato come erede di Callejon.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Rinnovo Fabian Ruiz, l’agente glissa: “Tutto fermo, ci sono club importanti su di lui”

Calciomercato Napoli, l’identikit di Boga

Attaccante esterno classe 1997, Jeremie Boga è il profilo che il Napoli ha scelto per rimpiazzare il partente Callejon, che a fine stagione andrà via a parametro zero. Un ottimo acquisto sia per il presente che in ottica futura, l’attaccante francese naturalizzato ivoriano è cresciuto nelle giovanili del Chelsea, ma dopo una stagione in prestito al Birmingham poco convincente, nell’estate del 2018 è stato ceduto al Sassuolo. Con la maglia del club neroverde Boga ha ritrovato subito nuova linfa, e in questa stagione Boga ha compiuto il salto di qualità che ha attirato su di lui gli interessi dei grandi club europei, tra cui quello del Napoli. Oltre ad essere duttile e poter giocare anche come prima o seconda punta, Jeremie è molto bravo nell’1 vs 1, ed ha nel dribbling e nella velocità i suoi maggiori punti di forza. Nel corso di questa stagione ha già realizzato 8 reti in 24 presenze, e adesso punta alla doppia cifra, coronavirus permettendo.