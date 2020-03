Calciomercato Napoli, rivoluzione in attacco: Icardi e Jovic le suggestioni

Calciomercato Napoli, Boga resta l’opzione principale per la fascia, Icardi resta il sogno di De Laurentiis. Milik e Callejon sempre più verso l’addio

Il momento è drammatico, il campionato è in bilico, gli allenamenti sono bloccati e in uno scenario del genere sembra quasi ozioso parlare di calciomercato. Eppure qualcosa si muove, si ragiona su quello che sarà il Napoli della prossima stagione anche in virtù di conferme e cessioni. In avanti ci sono due nomi ormai lontani anni luce dalla maglia azzurra, ovvero Younes e Llorente, con Giuntoli a caccia di un’offerta vantaggiosa anche per Lozano. A loro potrebbero aggiungersi Milik e Callejon se non ci fossero novità sul rinnovo di contratto. Da lì si svilupperanno i ragionamenti su quelli che saranno i 6 attaccanti utili a Gattuso nel suo 4-3-3. Per Politano, Mertens ed Insigne non dovrebbero esserci problemi, Petagna potrebbe andar via in prestito, l’obiettivo principale e quello su cui il Napoli lavora da più tempo è Jeremy Boga del Sassuolo, pronto a giocarsi un posto su una delle due fasce. Col Sassuolo si può fare, ma attenzione alla clausola di recompra del Chelsea. Tanti nomi, per ora tutte idee. Per Belotti il Torino spara troppo alto, Icardi e Jovic costerebbero tantissimo e hanno una concorrenza feroce, Loren e Mateta sono due profili che convincono ma con una valutazione sproporzionata rispetto al valore attuale. Le idee ci sono, ma molto dipenderà da Milik: l’eventuale cessione del polacco stabilirà budget e priorità della prossima sessione di calciomercato del Napoli.

