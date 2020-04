Serie A, si lavora in ambito sanitario per ripartire: le probabili date

Serie A, si cerca in tutti i modi di far ripartire il campionato entro il 20 maggio. Ipotesi maxi-ritiro per questioni sanitarie, domani nuova call conference

La data c’è, ed è quella del 20 maggio, appesa ad un filo molto sottile legato alla fine dell’emergenza e a dinamiche ancora imprevedibili. Eppure da qualche parte bisogna pur ricominciare, anche perché c’è la necessità di adottare protocolli che durino ben oltre questa stagione. Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, è per questo che si lavora anche dal punto di vista sanitario, per istituire alcune direttive in materia di idoneità sportiva, per far sì che, se pure si riparte, si riparta nel modo più sicuro possibile. Tamponi per tutti ogni 4 giorni, in attesa di capire la sostenibilità dei test sierologici, e questo è il primo passo per la ripresa. C’è poi l’idea di un maxi-ritiro onde evitare contatti esterni ai calciatori, che altrimenti potrebbero contagiarsi in ogni momento. E naturalmente le porte chiuse, che restano indispensabili. Un protocollo di cristallo, legato a doppio filo agli sviluppi dell’epidemia. Il calendario è tracciato con ritmi serrati, non sono più consentiti rinvii. Se si torna al punto di partenza, se si salta qualche altra partita, c’è il rischio concreto che salti di nuovo tutto. E stavolta senza altre possibilità per salvare la stagione.

Serie A, domani in programma la riunione: in ballo il futuro del campionato

Il futuro della Serie A di quest’anno resta sempre più un rebus, un rebus che non si potrà mai sciogliere a causa dell’imprevedibilità legata all’emergenza coronavirus. Intanto, la Lega Calcio ha convocato per domani un’altra conferenza video, l’ennesima, per discutere delle linee guida da seguire ma non solo, come comunicato in un annuncio apparso sul sito ufficiale. Ecco l’ordine del giorno per la call conference in programma domani alle ore 10.00:

“1. Verifica poteri.

2. Comunicazioni Presidente.

3. Comunicazioni AD.

4. Linee guida Serie A.

5. Varie ed eventuali.

L’Assemblea sarà regolata dalle vigenti disposizioni dello Statuto Regolamento della Lega Nazionale Professionisti Serie A.“