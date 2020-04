Cessione Lozano, arrivato con le stigmati della futura stella segnando subito alla Juve, il messicano si è man mano spento. Adesso si rischia la minusvalenza

Una stagione che deludente è dir poco, ma quando hai mercato e quando hai un buon procuratore, forse il migliore al mondo, è difficile che resti senza squadra. E’ il caso di Hirving Lozano, professione talento, almeno fino a un anno fa. Perché poi è arrivato a Napoli e di quel talento, come per magia, non c’è più traccia. Il gol all’esordio alla Juve lasciava presagire un futuro da stella, ma in realtà è stata solo una fiammata, una stella cadente in un cielo estivo. Poi però il Chucky di desideri ne ha realizzati ben pochi e ora gli restano poche alternative. La più concreta è quella di andar via senza aver lasciato nessuna scia ma almeno senza aver fatto danni, che da stella cadente a meteorite ci passano in mezzo i 42 milioni spesi per acquistarlo. I contatti di Raiola e la capacità di vendere bene che ha il Napoli potrebbero tamponare la perdita, ma col mercato atipico di questa estate non sarà semplice recuperare la cifra giusta. Va evitata la minusvalenza, quindi bisogna trovare la formula più adeguata. Cessione a 35-40 milioni cash o prestito biennale, per agevolare l’ammortamento e magari sperare in un rilancio. Al momento Lozano piace in Spagna, con Atletico Madrid, Valencia e Siviglia in prima fila, ma piace anche in Premier, dove c’è Ancelotti che vorrebbe dargli una seconda chance. Si vedrà, ma per ora resta una certezza. Gattuso non lo vede neppure col binocolo e quindi il tempo del Chucky a Napoli sembra ormai finito. Adesso, se anche non finirà bene, l’importante è che finisca meno peggio possibile.

