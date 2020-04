Calciomercato Napoli, il punto sulle cessioni: il Milan fa sul serio per Milik

Calciomercato Napoli, Lozano potrebbe già lasciare il Napoli dopo solo una stagione, ma sarà difficile fare plusvalenza. Il Milan insiste per Milik

Milik, Lozano e forse anche Callejon. Un tesoretto da sfruttare per rifondare l’attacco azzurro. Per il centravanti polacco la situazione non cambia, nonostante l’endorsement di Giuntoli. Il rinnovo è difficile, sullo sfondo c’è il Milan che ha deciso di puntare forte su di lui. Ma De Laurentiis per ora non si sposta dalla prima richiesta, quella di 40 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2021. Molto diversa la situazione di Lozano, grande delusione di questa stagione. L’acquisto più caro della storia azzurra ha deluso, ma il Napoli ha la fortuna di avere dalla sua parte uno degli agenti più potenti al mondo, Mino Raiola. Che ha già trovato qualche soluzione per piazzare il messicano senza spargimento di sangue: si recupererà parzialmente l’investimento provando ad evitare una minusvalenza. Poi c’è Callejon, che se va via va via a zero euro. Ma il Napoli col suo addio risparmierebbe uno stipendio di 3 milioni netti l’anno, utile per abbassare il monte ingaggi. Poi si penserà agli acquisti: Jovic sogno proibito, Boga il nome prediletto per ereditare le responsabilità del Chucky Lozano.

Calciomercato Napoli, il Milan fa sul serio per Milik

Come riportato nell’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, quello del Milan potrebbe essere più di un semplice interessamento per l’attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. I rossoneri infatti, molto probabilmente al termine della stagione perderanno Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto, restando così senza neanche una prima punta di ruolo. La richiesta del presidente azzurro Aurelio De Laurentiis per Milik è di almeno 40 milioni di euro, cifra non attualmente alla portata del Milan, ma le vie del calciomercato sono infinite: se il club rossonero dovesse cedere ad un prezzo importante Donnarumma ecco che l’affare Milik potrebbe entrare nel vivo.