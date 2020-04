Lozano non è l’uomo giusto per Gattuso, e per questo motivo il Napoli è pronto alla sua cessione: si fanno avanti diversi club spagnoli

Hirving Lozano rientra tra gli acquisti più costosi dell’era De Laurentiis, ma non è mai riuscito a confermare realmente il suo valore. Il messicano ha giocato una buona dose di minuti sotto la gestione di Ancelotti, mentre è sceso in campo per soli 135 minuti con Gattuso in panchina. Il motivo per il quale il Chucky non sia tra le prime scelte è riconducibile alle sue difficoltà a livello difensivo. In sostanza, Ringhio preferisce un giocatore che garantisca copertura oltre a dare profondità. Dunque, valigie pronte per Lozano, che è pronto ad una cessione all’estero. Destinazione Premier o Liga, sono diversi i club che vorrebbero acquistarlo, perché in fondo si tratta di un giocatore talentuoso, che in Italia non si è confermato.

Il Napoli valuta la cessione di Lozano: At. Madrid, Valencia e Siviglia interessate

Tutti ricordano l’esordio in maglia azzurra di Hirving allo Stadium. Segnò il gol della speranza, che accorciò ulteriormente le distanze, fino al pari insperato contro la Juventus. Poi il fato ha reso tutti gli sforzi vani, e quel autogol sfortunato di Koulibaly resta indelebile nella mente di tutti i tifosi. Lozano dopo quel gol non ha praticamente mai convinto in campionato, pur segnando un’altra marcatura. In Champions in 6 apparizioni, solo una rete, quella del pari contro il Salisburgo al San Paolo. Ora per lui è arrivato il momento di cambiare aria, di lasciare indietro quest’esperienza e voltare pagina. In Olanda, con il PSV ha segnato 40 gol in 79 partite, numeri che non coincidono assolutamente con quello fatto in Serie A.

Dunque, secondo il Corriere dello Sport, Atletico Madrid, Valencia e Siviglia sono pronte all’acquisto di Lozano. Il Napoli chiede 40 milioni, mentre le proposte avanzate si aggirano attorno ai 20 milioni. Le parti sono ancora troppo distanti. Giuntoli recentemente ha escluso un possibile addio dell’attaccante messicano. Obiettivamente, sembravano parole dette giusto per non far calare il prezzo del cartellino. Oltre ai 3 club spagnoli, ci sarebbero West Ham ed Everton interessate ad Hirving. Secondo i tabloid inglesi, Ancelotti vorrebbe Lozano con sé anche in Premier.

