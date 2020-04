Fabian Ruiz nel mirino del Real Madrid: “Napoli informato”

Il Real Madrid piomba su Fabian Ruiz: le parole dell’agente del centrocampista spagnolo spaventano i tifosi del Napoli, terrorizzati all’idea di perderlo.

Nonostante una stagione non eccezionale dal punto di vista delle prestazioni, il peso specifico di Fabian Ruiz nella rosa del Napoli resta elevatissimo: leader tecnico del centrocampo e sogno neanche troppo nascosto delle big d’Europa, l’ex Betis ha ritrovato lo smalto perduto con l’arrivo in panchina di Gattuso che gli ha affidato le chiavi della mediana puntando sul suo enorme talento che fece innamorare Ancelotti, fino al punto di convincere De Laurentiis a pagare i 30 milioni richiesti dal club andaluso.

E proprio l’aria della sua Spagna potrebbe ingolosire Fabian Ruiz: le voci di mercato propendono per questo scenario, rafforzato dalle recenti dichiarazioni rilasciate dall’agente del calciatore, Alvaro Torres, all’emittente radiofonica ‘Canal Sur Radio’. Queste le sue parole: “Ci sono alcune società importanti che hanno chiesto informazioni, d’altronde le ultime tre stagioni sono state molto positive. Il Real Madrid ha espresso il suo interesse, è vero, e il Napoli è stato informato di ciò. Fabian ora deve pensare solo a rimanere concentrato per aiutare il Napoli, poi in estate vedremo cosa accadrà”.

Per Fabian Ruiz sarà ‘Clasico’ di mercato: il Napoli trema

Per Fabian Ruiz potrebbe nascere una guerra di mercato tra le due big di Spagna: anche il Barcellona non ha mai fatto mistero dell’interesse per il giocatore, seguito a più riprese dagli osservatori blaugrana che hanno sempre stilato rapporti positivi e propedeutici ad un affondo, magari con un’offerta ufficiale da presentare nei prossimi mesi. La speranza dei tifosi azzurri è che possa esserci un lieto fine, come non ce ne sono stati molti in una delle stagioni più complicate degli ultimi 15 anni.