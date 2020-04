Calciomercato Napoli, il punto sulle uscite. Non solo Jovic dal Real?

Calciomercato Napoli, non solo Milik e Fabian Ruiz: sono tanti i giocatori in bilico. Si riaccende l’asse Napoli-Madrid? Jovic potrebbe non essere l’unico

In attesa di capire quando inizierà realmente il calciomercato estivo, il Napoli inizia già a pianificare quelli che saranno i movimenti futuri. Giuntoli ha blindato Milik promettendo il rinnovo di contratto ma la strada è in salita. L’attaccante polacco piace al Milan e a diversi club europei ma sarà difficile arrivare ai 40 milioni che chiede il Napoli. Chi rinnoverà è Piotr Zielinski, col quale c’è sostanziale accordo, mentre restano in bilico Mertens e soprattutto Callejon, la cui scadenza contrattuale è stata rinviata dalla FIFA fino al termine della stagione corrente. Il belga alla fine dovrebbe rinnovare, più improbabile invece il prolungamento dello spagnolo, soprattutto ai 3 milioni l’anno che prende attualmente. Restano da definire le situazioni dei top player in lista di sbarco. Allan, Koulibaly e soprattutto Fabian Ruiz non andranno via a cifre molto più basse di quelle già decise prima dell’emergenza. Per il centrocampista spagnolo resta forte l’interesse di alcune squadre di Premier ma anche del Barcellona e del Real Madrid, che ha un paio di pedine molto interessanti per gli azzurri: Lucas Vazquez – che prenderebbe il posto proprio di Callejon – e Luka Jovic, che invece andrebbe a scalzare Milik. Operazioni molto complicate visto l’altissimo ingaggio di entrambi, ma due idee sicuramente di altissimo profilo per rilanciare il progetto senza abbassare la qualità della rosa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Serie A, si torna in campo a fine maggio? Sensazioni positive, le ultime