Mertens-Napoli addio? Super offerta dalla Serie A per il belga

Sempre in forte bilico la permanenza di Dries Mertens al Napoli: nelle ultime ore sembra essere stata messa a rischio dall’offerta di un’altra big.

Tic toc. Il tempo scorre veloce a Napoli e del futuro di Mertens non c’è certezza. La pressione a cui sono stati sottoposti i tifosi è enorme, risultato di un accordo sul rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che tarda ad arrivare: eppure l’incontro con Aurelio De Laurentiis del 1° marzo lasciava presagire un’intesa poi mai ufficializzata con la firma nero su bianco tanto attesa dal popolo partenopeo, che teme di perdere uno degli uomini simbolo dell’ultimo decennio, primo a pari merito con Marek Hamsik nella classifica all time dei migliori marcatori della storia azzurra.

Ad alimentare le paure anche le voci di mercato che si susseguono senza un andamento lineare e che vedono Mertens ricercatissimo, sia in Italia che all’estero: tra i confini nazionali la più interessata è l’Inter che, come riportato da ‘Sportmediaset’, vuole convincere definitivamente il belga con una super offerta economica in grado di eliminare ogni perplessità. I nerazzurri sarebbero disposti a mettere sul piatto un biennale da 6 milioni a stagione con opzione per un terzo anno aggiuntivo: di questi, 500mila euro non sarebbero legati alle prestazioni e al rendimento e, aspetto non da sottovalutare, non ci sarebbe il vincolo dei diritti d’immagine che invece al Napoli contraddistingue la politica societaria introdotta da De Laurentiis.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Il ‘Pocho’ Lavezzi ha scelto la quarantena più geniale al mondo

Mertens e il Napoli ai titoli di coda: l’Inter punta sull’amicizia con Lukaku

Dalla sua, l’Inter potrebbe avere un asso nella manica niente male: Mertens è un grande amico di Romelu Lukaku, punta di diamante dell’undici nerazzurro che non sarebbe dispiaciuto all’idea di giocare insieme al connazionale dopo averlo fatto con successo con la maglia del Belgio.

Questo è solo uno dei motivi che devono indurre alla preoccupazione i tifosi del Napoli, oltre al lato economico della vicenda: l’offerta dell’Inter risulterebbe più vantaggiosa per l’ex PSV che a Milano percepirebbe un milione in più rispetto alla cifra proposta da Giuntoli.