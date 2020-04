Il ‘Pocho’ Lavezzi ha scelto la quarantena più geniale al mondo

Dopo aver dato l’addio al calcio giocato, Ezequiel Lavezzi è un uomo libero in tutti i sensi: quarantena da sogno per il ‘Pocho’.

Tutti (o quasi) sono costretti a starsene in casa per non violare le regole di questa lunga quarantena da Coronavirus, non proprio il massimo se si considera che con l’avvento della primavera sono arrivate anche le prime belle giornate di sole. Non è questo il caso di Ezequiel Lavezzi che, dopo aver lasciato il calcio giocato lo scorso novembre, ora ha molto più tempo da trascorrere con i suoi affetti: ancor meglio se questo tempo è trascorso su una paradisiaca isola dei Caraibi dove tutto pare essersi fermato.

L’ex attaccante argentino, in previsione del lockdown, aveva deciso di recarsi sull’isola vulcanica di Saint Barth e ora è ‘costretto’ a rimanerci, finché l’emergenza non verrà superata. Una quarantena da sogno documentata dalle numerose foto postate dal ‘Pocho’ sul suo account Instagram: tra sole, vino e un panorama da film non s’è fatto mancare davvero nulla.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, i possibili scambi: Lozano porta Felipe Anderson?

Lavezzi, quarantena ‘in love’: nuova fiamma per il ‘Pocho’?

Ma ad allietare le giornate di Lavezzi ci sarebbe anche una modella brasiliana, pure lei ‘bloccata’ a Saint Barth: come riportato da ‘Olé’ si tratta di Natalia Borges con cui – si vocifera – l’ex Napoli avrebbe una relazione sentimentale dopo la fine della storia d’amore con Yanina Screpante, durata otto anni. Proprio la Screpante non aveva commentato con toni pacati la possibile nuova frequentazione dell’ex compagno: “Ad ogni modo, faccia quel che vuole. Il karma arriverà”.