Calciomercato Napoli, uno tra Mertens e Milik via: i possibili sostituti

Calciomercato Napoli, si complica il rinnovo di Mertens: spiraglio per Milik? Intanto si sonda il mercato per un nuovo attaccante futuribile

Passano i giorni, passano le settimane e il Napoli non sembra più così convinto di voler rinnovare il contratto a Dries Mertens. Le alte richieste del belga, la questione multe ancora in ballo e la concorrenza serrata di diversi club soprattutto di Premier League rendono più in salita la strada verso un rinnovo che sembrava praticamente fatto e adesso invece si è un bel po’ complicato. Il Napoli intanto si guarda intorno in vista della finestra estiva di calciomercato: si cercherà di trovare un accordo con Milik per non perdere entrambi gli attaccanti, ma l’idea è quella di affiancare a uno dei due un attaccante futuribile e in procinto di fare quel salto di qualità che finora per Milik non è mai arrivato del tutto, approfittando anche del sensibile abbassamento dei prezzi in questa fase post coronavirus. Il primo nome sulla lista in ordine cronologico è quello di Mateta, classe ’97 del Magonza, ma sulla lista di Giuntoli ci sarebbero anche altri nomi piuttosto interessanti. Uno è quello di Serdar Azmoun, 25enne iraniano che gioca nello Zenit e che quest’anno conta già 10 reti e 6 assist nel campionato russo. Un potenziale crack, così come il norvegese Alexander Sorloth, anche lui classe ’95 come Azmoun, di proprietà del Crystal Palace ma in prestito al Trabzonspor, dove è attualmente capocannoniere del campionato turco con 19 reti in 26 partite.

Calciomercato Napoli, Iezzo si schiera con Milik: “Il Napoli dovrebbe pensarci bene prima di cederlo”

Intervenuto ai microfoni di Canale 8, l’ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha spezzato una lancia in favore di Arkadiusz Milik, a suo dire criticato spesso eccessivamente: “Il Napoli dovrebbe pensarci bene prima di cedere Milik. E’ l’unico attaccante di ruolo, ed è forte fisicamente, io personalmente lo terrei. E’ giovane e può ancora crescere, non capisco perchè venga sempre penalizzato.”