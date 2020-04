Calciomercato Napoli, il valzer delle punte: da Icardi a Belotti, le ipotesi

Calciomercato Napoli, uno tra Mertens e Milik andrà via, ma non si esclude il doppio addio. In quel caso ci sarà spazio per un top, con Icardi e Jovic favoriti

Milik e Mertens restano ancora in bilico, nonostante le dichiarazioni e le rassicurazioni del caso. Il rinnovo di contratto resta un problema per entrambi, e se fino a qualche settimana fa il calciomercato del Napoli sembrava orientato a confermare almeno uno dei due – con Mertens decisamente favorito – adesso le cose si sono messe diversamente. Le opzioni per l’attacco azzurro sono diverse e si possono spiegare con un ragionamento. L’interesse degli ultimi tempi per Mateta, Azmoun e Sorloth si spiega con la previsione di riconfermare uno dei due attaccanti attuali. Ad esempio, avere Mertens come titolare consentirebbe di poter avere alle sue spalle una promessa da gestire senza grossi problemi. Diverso il discorso in caso di addio di entrambe le punte. Senza Milik e Mertens il Napoli libererebbe quasi 7 milioni netti di ingaggio, che potrebbe reinvestire su un attaccante di prima fascia come ad esempio Jovic o Icardi. Che sarebbe il titolare indiscusso e quindi gli si potrebbe affiancare un concorrente dall’ingaggio decisamente più basso e in questo caso si punterebbe forte su Petagna, che andrebbe a prendere meno di due milioni. Se invece a restare fosse Milik la questione sarebbe differente: in quel caso potrebbe aver senso avere un pari livello per generare una concorrenza positiva per entrambi. Il prescelto in quel caso potrebbe essere Belotti, che arriverebbe dal Torino proprio in cambio di Petagna più conguaglio economico.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Calciomercato Napoli, fermo il rinnovo di Mertens: tanti club su di lui