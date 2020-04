Meret e il Napoli, Pino Taglialatela difende il portiere – VIDEO

Pino Taglialatela a Canale 21 su Meret, Mertens e sul Giaguaro Castellini

L’ex portiere del Napoli, Pino Taglialatela, è intervenuto in diretta a Super Sport 21, trasmissione in onda dal lunedì al venerdì su Canale 21 a partire dalle ore 20. Con lui anche Raffaele Rigitano, vicepresidente AIACS, collegato in Skype. Taglialatela ha raccontato del suo rapporto stretto con il Giaguaro Castellini e poi ha detto la sua sulla situazione Meret Napoli.

Ecco il video dell’intervento: