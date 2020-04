Alex Meret è al centro di voci di mercato a causa del mancato rinnovo proposto dal Napoli: il portiere vuole il ruolo da titolare

Infortuni e un po’ di inesperienza hanno tarpato le ali ad Alex Meret. Lui che vola da una parte all’altra della porta, che ha una reattività invidiabile, non è stato sempre impeccabile. Eppure, tifosi e addetti ai lavori riconoscono in lui del talento, un futuro numero uno che potrebbe regalare soddisfazioni al Napoli e alla Nazionale, nel caso dovesse avere qualche chance. Gattuso ha visto un limite in Alex, ossia il palleggio. Il gioco del mister prevede una partenza dal basso, per far salire il pressing avversario sui difensori, e con una rapida sequenza di passaggi si arriva dall’altra parte del campo in poco tempo e in superiorità numerica. Ospina garantisce questo aspetto, ed è anche affidabile tra i pali. Nel frattempo, il giovane portiere ex Udinese deve crescere, deve lavorare e migliorare quel difetto che lo ha tenuto per tutto il mese di febbraio in panchina. Proprio questa circostanza, a Meret pare non sia andata giù e, secondo la Gazzetta dello Sport, non ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla dirigenza, perché vorrebbe maggiori garanzie sul posto da titolare.

Rinnovo Meret in dubbio, Derby di Milano per garantirgli il posto da titolare

De Laurentiis e Giuntoli sono intenzionati a mantenere il portiere azzurro nella rosa anche per l’anno prossimo. Non hanno intenzioni di svenderlo dopo una stagione particolare, e vorrebbero fare di lui uno dei pilastri del Napoli di Gattuso. Dunque, il nuovo adeguamento salariale per Meret fino al 2023, rispetto al suo stipendio attuale (1 milione di euro), poteva fare da tranquillante. Ma non è stato così. Sono arrivate offerte da Inter e Milan che mettono qualche dubbio nella testa di Alex. I rossoneri stanno cercando un sostituto di Donnarumma, in via d’uscita. Questi possono garantire con estrema certezza il posto fra i pali. Mentre i neroazzurri sono alla ricerca del sostituto di Handanovic, quest’ultimo in scadenza nel 2021.

Il futuro è nelle mani di Meret, il rinnovo non è stato rifiutato del tutto, è solo in stand-by, e la situazione potrebbe cambiare se riacquistasse il posto da titolare dopo lo stop.

