Napoli, il punto sui rinnovi: da Callejon a Mertens, tanti dubbi

Napoli alle prese con lo spinoso tema dei rinnovi di quei giocatori in scadenza: le strategie di Giuntoli per i casi Callejon, Mertens e Milik.

Un gioco ad incastri, quello dei rinnovi di contratto per l’attacco del Napoli. Giuntoli lavora su più fronti consapevole che, tra chi andrebbe via a giugno e chi l’anno prossimo, ci sono diversi risultati da portare a casa.

Se Callejon sembra ormai sempre più lontano dalla riconferma, per il ruolo di punta centrale c’è di nuovo in ballo il dualismo fra Mertens e Milik. Uno dei due potrebbe andar via forzando la riconferma dell’altro, ma non è detto che alla fine non vadano via entrambi. Per Dries la firma era ad un passo, poi il Covid ha complicato tutto. Corte serrata da parte di alcune big inglesi e soprattutto dell’Inter, che offre un ingaggio faraonico per portarselo via a zero euro.

Rinnovi Napoli in bilico: Milik sempre più vicino alla cessione

Diverso il discorso per Arek Milik. Il suo contratto scade nel 2021, il rinnovo va fatto ora o mai più: la richiesta dell’attaccante polacco è stata altissima, il Napoli ha risposto al ribasso proponendo anche una clausola rescissoria molto alta, che ha lasciato perplesso Milik. Se non ci sarà accordo sarà cessione in estate: prezzo di partenza 40 milioni di euro, con in pole position il Milan e alcune squadre di Bundesliga pronte a farsi avanti.

D’altronde il Napoli ha già pronto il sostituto dell’ex Ajax: quel Petagna lasciato in prestito alla SPAL e per il quale è stato necessario un investimento economico importante, che dovrà dare i suoi frutti sul terreno di gioco. Unico giudice infallibile da cui passa il sottile confine tra successo e fallimento nella carriera di un giocatore.