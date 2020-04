Calciomercato Napoli, PSG in pole position per Koulibaly, ma occhio alla Premier League. Dopo Rrahmani in arrivo un altro difensore dal Verona?

Kalidou Koulibaly è certamente uno dei pezzi pregiati della rosa del Napoli, uno di quelli la cui cessione potrebbe portare un grosso tesoretto nelle casse del club azzurro per finanziare la prossima sessione estiva di calciomercato, quella in cui nascerà il primo vero e proprio Napoli di Gennaro Gattuso. Nonostante l’ultima stagione non sia stata di certo ai livelli abituali del difensore senegalese, che ha sofferto più di tutti l’annata negativa della sua squadra, su di lui è ancora vivo l’interesse delle big europee. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis continua a sparare alto, e difficilmente cederà Koulibaly a cifre inferiori a 100 milioni. Come riporta l’edizione odierna del Corriere Dello Sport, la concorrenza è ampia: il Paris Saint Germain è attualmente in pole position (Koulibaly ha già comprato casa a Parigi), ed è pronto a fare follie per il centrale azzurro, ma occhio anche alle sirene provenienti dalla Premier League, con il Manchester United pronto a ricoprire d’oro il senegalese. Sembrano invece infondate le voci circolate negli ultimi mesi di un interessamento della Juventus di Sarri.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – Calciomercato Napoli, l’ipotesi Rakitic-Ruiz non convince ADL

Calciomercato Napoli, offensiva per Kumbulla: sarà l’erede di Koulibaly?

Nel caso Kalidou Koulibaly dovesse realmente lasciare Napoli, il club azzurro non si farà trovare impreparato, e dopo aver già acquistato Amir Rrahmani a gennaio per la prossima stagione, ha puntato forte su un altro gioiello del Verona, Marash Kumbulla. Sul centrale albanese classe 2000 è forte anche l’interesse dell’Inter, per cui il Napoli sta tentando di giocare d’anticipo. Secondo quanto riportato da L’Arena infatti, De Laurentiis avrebbe già fatto recapitare alla dirigenza gialloblù un’offerta da 28 milioni di euro, per evitare aste sanguinose durante la prossima sessione di calciomercato.