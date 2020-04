Il Barcellona avrebbe proposto al Napoli uno scambio Rakitic – Ruiz, ma De Laurentiis starebbe pensando ad alzare la clausola dello spagnolo

Tra gli obiettivi di Aurelio De Laurentiis c’è quello di convincere Fabian Ruiz a restare in azzurro. Tanti club di prima fascia sono interessati all’acquisto dello spagnolo, due su tutte sono Real Madrid e Barcellona. I galacticos avrebbero una contropartita da offrire, ossia Jovic. L’attaccante serbo pagato 60 milioni è stato poco utilizzato da Zidane e potrebbe prendere il posto di uno tra Mertens o Milik. Anche il Barça vorrebbe offrire uno scambio più conguaglio al Napoli per arrivare a Ruiz e, secondo la Gazzetta dello Sport, il giocatore messo sul piatto è Ivan Rakitic. Il croato non rientrerebbe più nei piani della società e soprattutto il contratto scadrà nel 2021. Il centrocampista blaugrana qualche giorno fa ha rilasciato un’intervista al Mundo Deportivo nella quale ha dichiarato: “Se non ci sono le condizioni per continuare fino all’anno prossimo, ci metteremo seduti ad un tavolo e discuteremo”.

Calciomercato Napoli, scambio Ruiz-Rakitic: è fantacalcio?

Ivan è un vincente. Con il Barcellona ha conquistato campionati, coppe nazionali, una Champions, una Coppa del mondo per club e poi ha in bacheca anche una Europa League vinta con il Siviglia. Purtroppo, da settembre la sua carriera sta prendendo una brutta piega. Sempre meno utilizzato da titolare dai due allenatori che hanno diretto il club catalano quest’anno. Il suo rendimento è calato vistosamente dalla scorsa stagione e, onestamente parlando, al San Paolo contro gli azzurri si è visto ben poco in campo. Non a caso, dopo la sua sostituzione è arrivato prontamente il gol del pareggio blaugrana. Insomma, Rakitic ha qualità e nessuno può metterlo in dubbio, ma il Napoli ci guadagnerebbe scambiandolo con Fabian Ruiz? Economicamente, tantissimo. Ivan è valutato solo 20 milioni, lontano dai 70 milioni di due anni fa. Mentre per Fabian, De Laurentiis starebbe pensando ad una super clausola e non vorrebbe contropartite, ma le valuterà. Il croato potrebbe rivitalizzarsi con Gattuso, ma si corre il rischio di puntare un calciatore indirizzato verso il tramonto della sua carriera. Dalla Spagna, però, fanno sapere che la prima scelta di Rakitic sarebbe un ritorno al Siviglia.

