Napoli in ansia per Mertens: contatti frequenti con un altro club

Persistono i dubbi su quella che sarà la prossima squadra di Mertens: il Napoli attende le mosse del belga che però ha una pretendente di lusso.

Dubbi, riflessioni e un clima di tensione che può essere tagliata a fette: a Napoli il fiato è sospeso per il destino di Dries Mertens. I rumours sul rinnovo ad un passo si sono rivelati inefficienti, tanto che ora il belga è dato molto vicino al divorzio con De Laurentiis, incontrato lo scorso 1° marzo; da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, ed è uno in particolare a preoccupare i tifosi partenopei: quello del Tamigi di Londra, città in cui ha sede il Chelsea allenato da Frank Lampard.

Proprio il tecnico inglese è un grande estimatore di Mertens e, come riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, sono frequenti i contatti tra i due per cercare un’intesa: corteggiamento che fa enorme piacere al giocatore, combattuto tra l’idea di provare una nuova esperienza all’estero e rimanere nel club del suo cuore per far felice il popolo napoletano, che lo ha adottato come un figlio affibbiandogli il soprannome ‘Ciro’.

Il Napoli vuole convincere Mertens: la proposta di De Laurentiis

Come noto da tempo, il Napoli la sua offerta per il rinnovo di Mertens l’ha già fatta: un biennale a cifre vantaggiose che De Laurentiis non ha intenzione di ritoccare verso l’alto, convinto che sia la soluzione migliore da prendere per un calciatore che il 6 maggio compirà 33 anni.

Comportamento che invece non è stato tenuto per José Maria Callejon, il cui futuro sarà inevitabilmente lontano da Napoli: un’altra prova della volontà della società di trattenere l’ex PSV e sottrarlo alle sirene estere che si stanno facendo sempre più insistenti e pericolose.