Ibrahimovic, il retroscena di Cannavaro: “Quella volta in Vespa” – VIDEO

Fabio Cannavaro ha raccontato in diretta social a Pardo di una gita in Vespa per Napoli con Ibrahimovic

Fabio Cannavaro è stato intervistato da Pierluigi Pardo in una diretta instagram. Tra qualche risata e aneddoti sugli attaccanti incontrati in carriera, Cannavaro ha ricordato di un giro in Vespa con Ibrahimovic per Napoli. Il Campione del Mondo ha portato lo svedese tra i vicoli della città, verso Posillipo e fuori lo stadio San Paolo e ha commentato così ” O’ uaglion s’è divertit’ “.

