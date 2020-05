E’ stato deciso il destino dei campionati professionistici. Il Consiglio Federale ha deciso di terminare la stagione con la Coppa Italia.

Il Consiglio Federale, che ha avuto inizio a mezzogiorno di questo pomeriggio, ha preso una decisione molto importante sulle sorti del calcio italiano. La stagione calcistica italiana terminerà il 31 agosto. Serie A, Serie B e Serie C proseguiranno i propri tornei entro il 20 agosto. Mentre la Serie D sarà costretta a decretare concluso il campionato senza scendere in campo. Dunque, la decisione tanto attesa è arrivata e finalmente è stato scritto il destino delle serie B e C, di cui si è parlato davvero molto poco in questi giorni. Naturalmente, i riflettori erano puntati esclusivamente sulla massima serie, poiché in grado di sostenere costi e norme di sicurezza. Visto l’ottimismo e l’allentamento delle misure rigide, anche gli altri due campionati professionistici potranno concludere regolarmente la stagione e decretare dei vincitori e dei sconfitti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Quando riparte la Serie A?

Il Consiglio Federale ha deciso di terminare la stagione con la Coppa Italia

In quest’assemblea è emersa la decisione sul proseguimento delle partite di Coppa Italia. Le due semifinali di ritorno tra Juventus, Milan, Napoli e Inter sono ancora da giocare. Il campionato di Serie A dovrà concludersi entro il 20 agosto e il Consiglio Federale ha deciso che la stagione continuerà fino al 31 agosto e terminerà con la finale di Coppa Italia. Dunque, le 4 semifinaliste si giocheranno il trofeo in 10 giorni.

La decisione finale spetterà il 28 maggio al Governo, ma i propositi sono buoni e c’è la volontà di terminare le varie competizioni. Con la ripresa della Serie A per metà giugno, lo spazio per la coppa Nazionale era davvero ridotto al minimo. E visto che la priorità sta nello stabilire il posizionamento in classifica delle squadre nei vari campionati, si è deciso di posticipare e concludere la stagione calcistica italiana con la finale di Coppa Italia, rispettando la tradizione degli ultimi anni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Serie A, pericolo infortuni dietro l’angolo: Tommasi fa una richiesta