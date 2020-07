Un Napoli ferito sfida una Roma malata

Il Napoli torna allo stadio San Paolo e giocherà con la Roma: una squadra senza più obiettivi contro una in piena crisi societaria.

La stagione dei partenopei ha cambiato colore con la vittoria della Coppa Italia. Nell’anno più complicato dell’era De Laurentiis è arrivato un successo insperato, che ha prorogato la partecipazione alle coppe europee. Il Napoli è tranquillo, sicuro di avere un posto nei gironi di Europa League, anche se dovesse perdere le prossime nove partite. Il campionato degli azzurri potrebbe esser terminato con la sconfitta a Bergamo, ma non sarà così. Almeno per Gattuso, non sarà così. Ha chiesto a tutta la squadra di iniziare a lavorare per il futuro, per il prossimo anno, per ritrovare un gioco brillante, convincente e competitivo per ritornare in Champions. Domani sera il Napoli, ferito e infilzato dall’Atalanta, sfiderà una Roma in crisi.

Napoli – Roma, un Derby del Sole con qualche temporale all’orizzonte

I giallorossi stanno attraversando un periodo cupo, non solo per quanto riguarda i risultati, ma soprattutto a livello dirigenziale. La società sarebbe in vendita, Pallotta sta cercando il giusto acquirente, il ds Petrachi è stato messo ai margini e Fonseca è accusato di pesanti critiche riguardo al gioco e al progetto tecnico: rischierebbe addirittura l’esonero a fine stagione. Un mix che sta influenzando negativamente la squadra, che giocherà domani al San Paolo una partita fondamentale per la corsa al quarto posto. Ma anche per non essere risucchiata tra Napoli, Milan ed Hellas Verona, il quale sta tentando la scalata per l’Europa League. Le due brutte sconfitte consecutive della Roma hanno rimesso in discussione tutto e i calciatori dovranno vedersela contro un gruppo ormai spensierato, alla ricerca della mentalità vincente chiesta da Gattuso.

Il Napoli proverà a fare lo sgambetto alla Roma in questo Derby del Sole che non vince in casa dal 2014. Vincere aiuta a vincere, e gli azzurri dovranno provarci già da domani.

