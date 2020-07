Le probabili formazioni di Napoli-Roma, Derby del Sole tra deluse: Gattuso con il solito dubbio Milik-Mertens, Fonseca rilancia Dzeko al centro dell’attacco.

E’ un Derby del Sole tra deluse quello in programma domenica sera al ‘San Paolo’ dove il Napoli, reduce dalla sconfitta di Bergamo che lo ha di fatto tagliato fuori dalla corsa Champions, ospita una Roma scossa da tanti problemi societari. I giallorossi, peraltro, a loro volta hanno perso le ultime due gare contro Milan e Udinese mettendo così a rischio anche la qualificazione alla prossima Europa League. In caso di vittoria il Napoli aggancerebbe la Roma al quinto posto.

Probabili formazioni Napoli-Roma: Milik favorito su Mertens e torna Manolas

Gattuso deve fare a meno di Ospina, colpito duro durante Atalanta-Napoli qualche giorno fa: al suo posto quindi in porta toccherà a Meret. Davanti a lui solita linea a quattro con Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. Panchina per Maksimovic, che non si è mai riposato da quando è ricominciato il campionato. A centrocampo probabile conferma di Demme, Fabian Ruiz e Zielinski. In avanti tornano titolari Callejon e Milik. Il polacco sarebbe il favorito a partire titolare, con Mertens che farà ingresso a partita in corso. Confermatissimo capitan Insigne a completare il tridente.

Fonseca dal canto suo è pronto a rilanciare Dzeko dopo il turno di riposo concesso al bomber bosniaco contro l’Udinese, alle sue spalle dovrebbero agire Justin Kluivert, Lorenzo Pellegrini e Mkhitaryan anche se Cengiz Under, obiettivo del Napoli sul mercato, spera di avere qualche chance dal 1′. A centrocampo si giocano due maglie Cristante, Veretout e l’ex Diawara. Ballottaggio sulla destra tra Zappacosta e Santon; Kolarov, Smalling e Mancini completano il quartetto difensivo. In porta ancora Mirante al posto dell’infortunato Pau Lopez. E’ tornato Zaniolo tra in convocati, possibile un suo ingresso in campo a partita in corso.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Smalling, Mancini, Kolarov; Cristante, Veretout; Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

