Napoli-Roma, quante storie: tanti incroci di mercato

Napoli-Roma non è solo una semplice partita: tante le operazioni di mercato che i due club hanno messo a segno in questi ultimi anni.

Napoli-Roma non è più solo il Derby del Sole, ma anche un asse di mercato che inizia a dare spunti sempre più interessanti. L’apice finora lo abbiamo toccato un anno fa, quando il Napoli dai cugini romani prese Kostas Manolas per 36 milioni, o meglio 15 milioni cash più il cartellino di Amadou Diawara, valutato 21. Solo due anni prima l’arrivo di Mario Rui per circa 10 milioni di euro, all’insegna di un rapporto di reciproca collaborazione che col passare degli anni sta iniziando a dare grandi frutti.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Probabili formazioni Napoli-Roma: due cambi nel tridente azzurro

Napoli-Roma asse caldissimo: il prossimo nome sarà Ünder?

Tra qualche mese potrebbe toccare anche a Jordan Veretout, indicato come uno dei possibili acquisti del dopo Allan, ma soprattutto a Cengiz Ünder. Ventitré anni anni, nato il 14 luglio del 1997, è un esterno destro di piede sinistro, proprio come piace a Gattuso. Grande promessa del calcio europeo, devastante quando trova continuità nelle prestazioni. Il limite sono dei muscoli un po’ fragili che spesso lo hanno costretto fuori negli ultimi anni. Per lui la Roma inizialmente ha sparato molto alto, dando un prezzo di circa 40 milioni di euro. In realtà una valutazione realistica si assesta intorno ai 30, cifra che il Napoli proverà ad abbassare ulteriormente provando ad inserire una contropartita tecnica. Ma stavolta l’affare potrebbe chiudersi anche così, senza alcuno scambio.