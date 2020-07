Osimhen al Napoli, gli aggiornamenti: spunta la richiesta del nuovo agente

Osimhen resta vicinissimo al Napoli ma gli ultimi aggiornamenti sembrano complicare la trattativa. Il nuovo agente chiede un ingaggio più alto.

L’affare non è saltato e non dovrebbe saltare, anzi. Victor Osimhen resta vicinissimo al Napoli. Nelle ultime ore però c’è stata un’improvvisa frenata nella trattativa tra la società azzurra ed il nuovo agente dell’attaccante nigeriano, D’Avila.

Osimhen al Napoli, gli aggiornamenti: nodo ingaggio

Il nodo sono le richieste economiche del procuratore di Osimhen che per il suo assistito avrebbe chiesto un ingaggio pari al 10% del valore del cartellino, quindi non inferiore ai 6 milioni di euro netti all’anno. Praticamente il doppio di quanto offerto dal Napoli. D’Avila d’altronde può farsi forte delle ricche offerte pervenute dalla Premier League dove Tottenham, Manchester United e Liverpool restano pronte ad approfittare della situazione per scippare il giocatore a De Laurentiis. Lo stesso giocatore ed il Lille però hanno scelto da tempo Napoli, come confermato qualche ora dal direttore generale del club francese: “Siamo ai dettagli finali per il trasferimento di Osimhen. C’erano anche altri club ma la scelta del giocatore ormai è fatta. È un peccato doverlo cedere ma andrà via”. Destinazione Napoli, ovviamente.

Affare da 60 milioni: Lille in pressing

Proprio il Lille, insomma, sembra il miglior alleato del Napoli nella trattativa dato che la società transalpina non naviga in buone acque dal punto di vista economico e ha fretta di concludere l’affare per incassare i 60 milioni di euro più bonus promessi dagli azzurri. Inoltre sul tavolo delle due società resta lo scambio tra Ounas e Gabriel Magalhaes. Anche se Giuntoli al momento preferisce mantenere la strada della prudenza: “Osimhen è molto bravo, ma ci sono tante squadre che lo vogliono e stiamo lavorando anche su altri fronti . Ha cambiato agente e dunque ora si dovrà ripartire da zero. E’ una trattativa complessa e difficile”. Il Napoli però non molla.