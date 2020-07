Napoli-Osimhen: manca poco! Il dg del Lille: “Ha già fatto la sua scelta”

La trattativa del Napoli per l’acquisto di Osimhen è ormai ai dettagli, come confermato dal direttore generale del Lille: ecco quanto costerà il calciatore.

Il Napoli sta per effettuare il colpo dell’estate. Il rallentamento della trattativa dovuto al cambio di agenti, confermato da Giuntoli prima della gara contro il Bologna, non ha fatto cambiare idea ad Osimhen. L’attaccante nigeriano è atterrato sul suolo campano due settimane fa, fino ad incontrare De Laurentiis sull’isola di Capri. Manca solo l’annuncio, magari in grande stile come sa fare solo il patron azzurro quando deve presentare i grandi colpi. Victor non è certo una stella affermata, ma ha già collezionato 18 reti in questa stagione, l’unica con la maglia del Lille. E proprio il direttore generale del club francese ha confermato che il Napoli ha battuto la concorrenza.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Non solo Osimhen: il Napoli pensa ad uno scambio col Lille

Calciomercato Napoli, Marc Ingla: “Osimhen ha già scelto la sua prossima squadra, siamo ai dettagli”

Questo pomeriggio il direttore generale del Lille, Marc Ingla, ha dichiarato: “E’ un peccato che Victor vada via dopo appena un anno, ma per lui e la sua famiglia è una grande opportunità. Questo club – riporta La voix du Nord – non è una destinazione finale, ma è di passaggio. Siamo dei costruttori di sogni per la carriera dei calciatori che arrivano qui”. Il dirigente francese ha anche confermato che continuano ad esserci altre squadre interessate al giocatore: “Altre società vorrebbero Osimhen, ma lui ha già fatto la sua scelta e siamo nelle fasi finali della trattativa“.

Secondo le indiscrezioni di Sky Sport, l’affare si concluderà per una cifra complessiva di 60 milioni di euro. Dunque, Aurelio De Laurentiis sta mettendo in atto il colpo di mercato più costoso della società e della sua gestione, superando quello di Gonzalo Higuain del 2013.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Napoli, quanti acquisti negli ultimi venti anni! Azzurri nella top 25 di mercato