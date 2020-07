Olimpiadi di Tokyo 2020: come e quando verranno disputate

La priorità delle Olimpiadi di Tokyo 2020 è la sicurezza degli atleti e per garantirla il Presidente del Comitato Olimpico Giapponese ha proposto di diminuire i giorni di gara che aiuterebbe anche a ridurne i costi.

Le Olimpiadi di Tokyo 2020 continuano a vivere di incertezze e perplessità. Dopo il rinvio di un anno a causa dell’emergenza da Covid-19, sono ancora tanti i dubbi e le incertezze sul futuro della rassegna olimpica.

Il Presidente del Comitato Olimpico Giapponese (JOC), Yasuhiro Yamashita, insieme ad altri esperti è a lavoro per valutare l’effettiva efficacia ed efficienza della riduzione delle giornate di gara da 16 a 10 per abbattere i costi economici e garantire una maggiore sicurezza agli atleti in gara.

Le Olimpiadi di Tokyo in dieci giorni: l’inizio di una nuova era olimpica

‘‘I Giochi Olimpici – afferma Yasuhiro Yamashita- che abbiamo visto fino a questo momento in giro per il mondo nelle passate edizioni, sono stati meravigliosi ma anche esagerati ed eccessivi“.

Yamashita ha anche dichiarato che probabilmente il Comitato Olimpico Giapponese sarà costretto a chiedere dei prestiti economici per concludere al meglio l’organizzazione dei Giochi.

Nel caso in cui, invece, l’emergenza da Covid-19 non dovesse placarsi, non ci sarà un ulteriore slittamento delle Olimpiadi ma la cancellazione definitiva, come successe durante le due guerre mondiali.