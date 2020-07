Non solo Osimhen: il Napoli pensa ad uno scambio col Lille

Victor Osimhen è ormai ad un passo dal Napoli che potrebbe non limitarsi al solo acquisto del nigeriano dal Lille: nel mirino anche un altro giocatore.

Il Napoli sta per annunciare il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione: siamo ai dettagli per Osimhen che diventerà il giocatore più pagato della storia azzurra, stracciando il record registrato la scorsa estate con il tesseramento di Lozano. La collaborazione col Lille potrebbe però continuare ancora e regalare un nuovo capitolo: come riportato dal ‘Corriere dello Sport’, Giuntoli monitora con attenzione un altro gioiello del club transalpino, uno dei pezzi pregiati della rosa allenata da Galtier. Stiamo parlando di Gabriel Magalhães, difensore centrale brasiliano che sta impressionando per doti fisiche e tecniche che lo hanno portato a primeggiare nelle classifiche di rendimento della Ligue 1.

La trattativa per l’acquisto di Gabriel, però, sarebbe slegata da quella che regalerà Osimhen al Napoli: l’ex Troyes potrebbe entrare in uno scambio con Adam Ounas, attaccante che il Nizza non ha riscattato dopo averlo prelevato in prestito con diritto dai partenopei un anno fa. Quello dell’algerino sarebbe un profilo gradito al Lille, soprattutto per la sua conoscenza della Ligue 1 in cui ha praticamente sempre avuto modo di giocare, fatta eccezione per la sola parentesi campana appunto.

Osimhen per l’attacco, Gabriel per la difesa: sarà il post-Koulibaly al Napoli?

L’eventuale arrivo di Gabriel darebbe vita a nuovi scenari in ottica cessioni, con il nome di Kalidou Koulibaly a fare da padrone: il senegalese è richiestissimo, soprattutto all’estero, e la prossima sessione di calciomercato potrebbe essere quella buona per il suo addio dopo anni passati a respingere le ricche offerte pervenute. Gabriel, peraltro, sarebbe un rinforzo perfetto per rapporto qualità/prezzo e per un’età ancora molto giovane (compirà 23 anni il 19 dicembre). Ora, però, tutti concentrati sull’affare Osimhen.