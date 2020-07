Osimhen al Napoli, le ultime: c’è il giorno dell’annuncio

Osimhen è sempre più vicino al Napoli, secondo le ultime notizie il giorno dell’annuncio potrebbe essere giovedì. Blitz di Giuntoli.

L’ultimo obiettivo rimasto in campionato, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, sembra ormai sfumato ma il Napoli è pronto a consolarsi sul mercato con quello che sarebbe l’acquisto più costoso nella storia del club stracciando il record fissato l’estate scorsa con l’affare Lozano.

FORSE POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Chi è Osimhen, il dopo Milik

Osimhen al Napoli, le ultime: annuncio giovedì?

Il nome è quello al centro delle trattative ormai da settimane: Victor Osimhen, attaccante nigeriano che dopo la breve visita in città e qualche giorno di riflessione, avrebbe deciso di accettare l’offerta del Napoli. Tanto che secondo quanto riporta ‘Sky Sport’ nelle scorse ore ci sarebbe stato un nuovo blitz di Giuntoli per cercare di chiudere definitivamente l’operazione. Un accordo di base col Lille in realtà sarebbe già stato raggiunto sulla base di circa 60 milioni di euro, tanto che il club francese per il momento ha deciso di non trattare con altre società interessate all’acquisto di Osimhen. Il giorno giusto per l’annuncio, come anticipato da De Laurentiis a margine della presentazione del ritiro a Castel di Sangro, potrebbe essere giovedì: “Chi può dire che giovedì non abbia qualcosa da annunciare? Fatemi sapere, o vengo io qui o venite voi a Capri. Se chi viene da un altro continente e non ha il nuovo agente, senza più i vecchi, magari qualche cretino gli dice ‘ma dove ti portano?’. Ma che ne sanno loro? Parliamo di un’altra cultura e un’altra religione, il cibo per loro è una cosa diversa: i nostri cuochi devono cucinare per varie culture”.

Cartellino e ingaggio: le cifre da record dell’affare Osimhen

Se le parti limeranno gli ultimi dettagli, il Napoli potrebbe fissare a breve le visite mediche del giocatore che firmerebbe un ricco contratto quinquennale. Secondo quanto scrive oggi ‘l’Equipe’, Osimhen potrebbe guadagnare 5 milioni di euro a stagione mentre il Napoli verserebbe al Lille addirittura 81 milioni di euro. Cifre probabilmente eccessive rispetto a quelle realmente sul tavolo della trattativa. Osimhen avrebbe preferito il Napoli al Liverpool ed altre big del calcio europeo per avere la certezza di giocare da titolare. In azzurro inoltre potrebbe ritrovare anche il compagno Gabriel, altro calciatore del Lille che piace molto a De Laurentiis. Non resta che attendere, insomma. Il primo tormentone del calciomercato 2020 forse volge finalmente al termine.