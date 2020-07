Nella top 25 dei club che hanno speso di più nelle sessioni di calciomercato degli ultimi venti anni figura anche il Napoli.

Dallo scorso millennio a quello attuale sono cambiate tante cose nel mondo del calcio. Oltre il cambio di valuta in alcuni Paesi europei, o l’incremento di affari che concerne questo sport, c’è da dire che i prezzi dei cartellini dei calciatori sono aumentati notevolmente. Tra i 25 club più spendaccioni dei primi 20 anni del XXI secolo c’è anche il Napoli. La classifica stilata da Transfermarkt vede in cima alla lista il Chelsea, con ben 2.16 miliardi di euro spesi. I Blues sono seguiti da Real Madrid e Barcellona che completano il podio, al di sotto Manchester City e Juventus. Gli azzurri sono diciassettesimi in questa speciale top 25 di calciomercato con 909 milioni di euro spesi, appena dietro al Bayern Monaco.

20 anni di mercato: Napoli nella top 25 grazie a 268 acquisti!

A contribuire la scalata del Napoli in questa top 25 per gli acquisti effettuati negli ultimi venti anni, ci sono le operazioni di mercato del decennio appena trascorso. Higuain, Lozano, Manolas, Milik e Fabian Ruiz, sono i cinque calciatori più costosi della storia della società. Quattro di questi giocano nella squadra attuale. Nel caso dovesse andare a buon fine la trattativa con Osimhen, l’attaccante potrebbe superare tutti e diventare il giocatore più caro. Come detto, negli anni il calciomercato ha subito delle rivoluzioni economiche. Basti pensare che Lavezzi ed Hamsik sono stati pagati 5,5 mln ciascuno. E otto anni più tardi, allo stesso prezzo, il Napoli ha concluso l’affare con l’Empoli per Valdifiori.

All’interno della classifica, i partenopei sono secondi per il numero di giocatori acquistati: ben 268 tesserati. Davanti al Napoli, uno spaventoso Tottenham con 407 ingaggi e 1.25 miliardi spesi. De Laurentiis si conferma come uno dei presidenti più attivi del calciomercato.

