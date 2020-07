Il Napoli sta attendendo la risposta definitiva di Osimhen, e nel frattempo cerca di cautelarsi chiedendo informazioni su Alexander Sorloth, soprannominato il Re del Nord.

Sono passati dieci giorni dall’incontro sull’isola di Capri con De Laurentiis. Osimhen ha preso tempo per decidere. E’ una scelta che determinerà il suo futuro, la sua carriera. L’attesa però si è fatta più lunga del previsto, o quantomeno inizia a destare sospetti. Questa trattativa sta diventando una telenovela a tutti gli effetti e il Napoli vuol’essere pronto a tutto, anche ad eventuali brutte sorprese. Dunque, è tornato nuovamente nei radar del ds Giuntoli il profilo del “Re del Nord“: Alexander Sorloth. Il centravanti norvegese è tornato dal lockdown in forma come se non si fosse mai fermato. Tra gol e assist sta permettendo al Trabzonspor di lottare per il titolo del campionato turco e soprattutto per un posto nei turni di qualificazioni della Champions League.

Calciomercato Napoli, Osimhen non si decide: Sorloth il piano B

Se Osimhen dovesse far saltare la trattativa, il Napoli virerebbe su Sorloth, il quale costa meno rispetto al giovane attaccante nigeriano. Secondo Fanatik, quotidiano sportivo turco, gli azzurri hanno pensato alla punta del Trabzonspor come ripiego. Intanto, il club di Trebisonda effettuerà il diritto di riscatto dal Crystal Palace per 6 milioni di euro, poiché il giocatore è in prestito, dunque si assicurerà la titolarità del cartellino. Ma proprio dalla Premier League, c’è un forte interessamento di diversi club che potrebbero portare un’offerta interessante al quale il club turco non potrà rifiutare. Alexander ha siglato 29 reti e 9 assist in 44 partite. Numeri davvero importanti che hanno acceso i riflettori sul bomber, ma in un campionato di non altissimo livello. Gli azzurri lanceranno un ultimatum a Victor Osimhen per metterlo alle strette. Tuttavia, se non dovesse andare a buon fine l’affare, il Napoli proporrà un’offerta per il norvegese.

