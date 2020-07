Barcellona-Napoli a rischio: lesione al quadricipite della gamba destra

Il Barcellona rischia di dover fare a meno di una delle sue stelle per il ritorno degli ottavi di Champions League contro il Napoli.

Una rincorsa sempre più accesa, un distacco tornato a -1 dopo il successo sul Valladolid: il compito del Barcellona resta arduo, fermare il lanciatissimo Real Madrid sembra davvero un’impresa. L’1-0 rifilato al club di cui Ronaldo ‘Il Fenomeno’ è il presidente ha quantomeno contribuito a rimettere il fiato sul collo degli uomini di Zidane che, con tre gare ancora da giocare, hanno il destino nelle loro mani. A Valladolid è bastato uno spunto di Vidal per portare a casa i tre punti, ma c’è anche una nota negativa che stona con la gioia della vittoria: l’infortunio occorso ad Antoine Griezmann, uscito nell’intervallo per fare spazio a Luis Suarez.

‘Le Petit Diable’ ha svolto in mattinata i test medici del caso che hanno dato il seguente esito: lesione al quadricipite della gamba destra e disponibilità per i prossimi incontri che sarà determinata dall’evolversi della situazione. Quasi impossibile che Griezmann possa scendere in campo nelle ultime due partite di Liga che dovrà affrontare il Barcellona, mentre è in forte dubbio per il ritorno degli ottavi di Champions col Napoli che si giocherà l’8 agosto alle ore 21 al ‘Camp Nou’.

[❗ÚLTIMA HORA] Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que Antoine Griezmann tiene una lesión muscular en el cuádriceps de la pierna derecha. Es baja y la evolución marcará su disponibilidad. pic.twitter.com/s7Gkbkq3sP — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) July 12, 2020

Griezmann in dubbio per il Napoli: Barcellona senza due squalificati

Se Griezmann potrebbe non essere della partita, Vidal e Busquets non lo saranno sicuramente: essendo stati ammoniti all’andata in stato di diffida, non saranno a disposizione di Quique Setien che dovrà reinventarsi il centrocampo.

Senza dimenticare l’infortunio di Ousmane Dembélé, ai box dai primi di febbraio a causa della lesione completa del tendine prossimale del bicipite femorale della gamba destra. Il francese dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni proprio in prossimità della sfida agli azzurri, ma un suo impiego in campo è quasi certamente da escludere.