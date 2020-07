Giuntoli sta lavorando incessantemente per migliorare la squadra con nuovi acquisti, cessioni e rinnovi: ecco come sarà il Napoli del futuro.

Sembrava davvero ad un passo, ma per conoscere il futuro di Victor Osimhen bisognerà aspettare ancora un po’. Il suo entourage spinge per la soluzione Napoli, convinti che sarebbe il prossimo passo ideale per la carriera di questo ragazzo di 22 anni che invece è ancora parecchio indeciso. L’alternativa principale resta Azmoun, scelta della prima ora di Giuntoli e fresco campione di Russia con il suo Zenit, ma per ora la trattativa è un po’ in stand-by. Di sicuro non sarà Milik, al quale Gattuso ha già dato il benservito. Difficile una sua conferma così come è difficile una riconferma di Allan.

Calciomercato Napoli, Giuntoli fa i conti con partenze, nuovi arrivi e riconferme

Per sostituire la partenza del centrocampista brasiliano, in mezzo al campo continua a piacere molto Szoboszlai ma si valutano anche Kessie, pupillo di Gattuso, e Veretout, assistito da Mario Giuffredi e gradito agli azzurri fin dallo scorso anno. Con Giuffredi si lavora anche sui rinnovi, sempre più vicini, di Mario Rui e Di Lorenzo, che potrebbero essere gli esterni titolari anche il prossimo anno. Giuntoli sta lavorando anche sulle conferme di Elmas, Zielinski e Maksimovic, i quali a breve avranno un nuovo contratto da firmare con il Napoli. Questione Koulibaly: vuole una nuova avventura, andrà via e il suo sostituto sarà un calciatore molto più simile al sempre rimpianto Albiol. Il nome più gettonato resta quello di Gabriel, del Lille, che piace tanto all’allenatore. L’alternativa potrebbe essere German Pezzella, della Fiorentina, che sposerebbe il Napoli con grande entusiasmo.

