Osimhen Napoli, dalla Nigeria sicuri: visite già svolte!

Sembrava quasi sfumata la trattativa tra Osimhen e il Napoli, ma dalla Nigeria arrivano segnali rassicuranti. Le visite sono state già svolte, si attendono conferme

Una voce che rimbalza direttamente dalla Nigeria e che è benzina sul fuoco nelle voci sull’affare Osimhen-Napoli. Oma Akatugba, un reporter nigeriano molto seguito sui social e seguito anche dallo stesso Osimhen, in mattinata lancia la bomba: sarebbero già state fatte anche le visite mediche e presto potrebbe esserci anche l’annuncio per l’affare fatto. Staremo a vedere, intanto permane una impasse dettata soprattutto dal cambio di agente, che ha cambiato anche le carte in tavola. In realtà è parsa più una strategia per prendere tempo, in attesa di possibili offerte dalla Premier League. Al momento però non risulta nulla e la proposta del Napoli resta l’unica realmente convincente sia per il Lille che per il calciatore.

Calciomercato Napoli, il punto in uscita: anche la Roma su Milik, City su Koulibaly

Si lavora in entrata ma si lavora anche in uscita. La Roma fa sul serio per Milik e propone Under e Veretout come pedine di scambio, il Napoli prende tempo e attende una proposta dall’estero. C’è l’Inghilterra sullo sfondo così come c’è per Kalidou Koulibaly. Primo approccio del Manchester City, ma la prima offerta non è all’altezza delle aspettative di De Laurentiis. Che a riguardo è stato molto chiaro col suo agente Ramadani: una proposta in linea col valore del calciatore o non se ne fa nulla. Situazione ancora in divenire, ma anche l’ipotesi di una permanenza di Koulibaly in azzurro al momento non è da scartare.