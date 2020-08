L’agente dei terzini del Napoli ha lasciato alcune dichiarazioni in merito al rinnovo di Di Lorenzo e di Mario Rui: pronto al prolungamento dei rapporti anche Hysaj.

Il Napoli blinda i suoi due terzini titolari e lo fa prima del più grande appuntamento della stagione. Come per Mertens prima della finale di Coppa Italia contro la Juventus, Mario Rui e Di Lorenzo hanno firmato il rinnovo prima della gara contro il Barcellona. L’agente dei due calciatori Mario Giuffredi è soddisfatto della doppia operazione andata a buon fine: “Per Rui è una grande soddisfazione, ha dimostrato di essere importante negli anni con la maglia azzurra. Fino ad oggi ha acquisito grande credibilità all’interno dello spogliatoio. Su Di Lorenzo – prosegue il procuratore – è stato un adeguamento e un prolungamento del contratto”. Il portoghese ha collezionato 34 presenze stagionali, mentre l’ex difensore dell’Empoli ne ha fatte ben 45, dimostrando di essere inamovibile e utile anche come centrale.

Calciomercato Napoli, rinnovo e adeguamento dei contratti per Mario Rui e Di Lorenzo

Il Napoli ha acquistato solo l’estate scorsa Giovanni Di Lorenzo, ma le sue prestazioni hanno convinto la società a proporre un rinnovo del contratto: “Sono state fatte troppe critiche a De Laurentiis, ma in quanti avrebbero proposto un adeguamento ad un giocatore con già quattro anni sul proprio contratto? Non è da tutti fare ciò che ha fatto il presidente” ha dichiarato Mario Giuffredi a RadioPuntoNuovo. Il vecchio accordo che legava Di Lorenzo con gli azzurri prevedeva 1,2 milioni all’anno fino al 2024. Con il prolungamento, il calciatore guadagnerà 2,8 milioni fino al 2026. Mario Rui, invece, percepirà 2,5 a stagione fino al 2025.

L’entourage dei due terzini è lo stesso di Elseid Hysaj, altro difensore rivalutato nel corso dell’anno, soprattutto con l’arrivo di Gennaro Gattuso: “De Laurentiis, Giuntoli e Gattuso vorrebbero che resti – ha ammesso Giuffredi – Affronterò questo discorso con la società per capire quali strade prendere”. Futuro ancora incerto per l’albanese, ma l’ottimismo non manca in merito alla permanenza col Napoli.

