Osimhen, Allan e gli altri: cos’ha detto il triangolare

Nella prima uscita della nuova stagione subito in evidenza Osimhen, mentre Allan non si è visto: cos’ha detto il triangolare.

Il calcio giocato, il pallone in rete e soprattutto i tifosi sugli spalti, con capienza ampliata di 280 posti oltre i 1000 inizialmente già previsti. Finalmente un po’ di normalità unita però a qualcosa che di normale ha ben poco: parliamo della rapidità di Victor Osimhen, che non poteva scegliere un biglietto da visita più devastante. Tre reti in 8 minuti e altri 3 assist che sbriciolano L’Aquila nella seconda sfida del triangolare.

Milik gioca e segna, Allan neanche in panchina

La prima era stata una sgambata per chi quest’anno giocherà meno o potrebbe andar via molto presto. Contro il Castel Di Sangro finisce 10-0 con 3 reti di Politano, due per Milik e Younes che poi si fa anche parare un rigore dal portiere Romito, eroe per un attimo e sommerso di applausi. Le altre reti sono di Gaetano, Di Lorenzo e Koulibaly che va a bersaglio con una plastica rovesciata. Mentre Allan non figura neppure in panchina, ufficialmente per un problema fisico ma è difficile non pensare che sulla scelta di lasciarlo fuori pesino le insistenti voci di mercato.

Osimhen subito protagonista: tripletta nel triangolare

La sfida più interessante è quella che si gioca per ultima e lì il Napoli ne fa addirittura 11 a L’Aquila. Quattro nei primi 8 minuti con il nuovo gioiello azzurro che sfodera i pezzi forti del suo repertorio: attacco allo spazio, senso della posizione, progressione impressionante. Ne segna 3, ne propizia altri tre, ma si divertono un po’ tutti i 4 attaccanti schierati in campo da Gattuso. Triplo Insigne, doppio Mertens e doppio Lozano e c’è anche il punto esclamativo di Ghoulam, e anche questa è una gran bella notizia. Gattuso si dice soddisfatto, e può averne più di un motivo. Calcio d’estate, certo, ma gli spunti ci sono eccome, e i tifosi possono sorridere. Gli occhi di tutti, ovviamente, erano puntati soprattutto su Victor Osimhen, schierato da Gattuso come punta centrale di un 4-2-3-1 nella seconda partita del triangolare mentre alle spalle del nigeriano hanno agito Insigne, Mertens e Lozano. Ulteriore conferma se necessario di come il tecnico intenda cercare di fare coesistere tutti i suoi tenori rilanciando anche il messicano, che potrebbe diventare così l’erede di Callejon seppure con caratteristiche molto diverse.

Gattuso e “la coperta che deve coprire il letto”

Il problema, come sottolineato da Gattuso, resta trovare un equilibrio in fase difensiva che permetta al Napoli di non subire troppo e sfruttare appieno il grande potenziale offensivo: “Tutti noi siamo consapevoli che dobbiamo migliorare su tanti aspetti. I giocatori devono lavorare bene su fase di non possesso, bisogna trovare una coperta che copre bene il letto, abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di diverso ma dobbiamo trovare anche un equilibrio”. Gattuso invece ha promosso Osimhen, seppure invitando tutti a lasciare tranquillo il ragazzo senza mettergli troppa pressione: “In questo momento è facile, bisogna farlo lavorare, è un giocatore importante perchè l’abbiamo pagato ma non c’erano dubbi, ci dà qualcosa di diverso che non abbiamo avuto da quando sono arrivato io, ma bisogna lasciarlo tranquillo, con impegno e tranquillità può incidere”. Il nigeriano ha mostrato la sua grande velocità e un ottimo senso del gol, segnali incoraggianti ma che dovranno essere confermati contro avversari di livello più alto. Servirà più tempo invece per vedere il miglior Rrhamani: “E’ un ragazzo molto intelligente, viene da una tipologia di calcio diversa, ma sta facendo di tutto per migliorare e giocare con i nostri principi, siamo contenti di quello che ci sta dando”. Pazienza e fiducia, il Napoli riparte da qui.